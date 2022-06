Pandemia de coronavirus a accelerat creșterea comerțului electronic în următorii ani

Comertul electronic a prosperat in ultimii doi ani, din cauza inchiderii magazinelor si a fricii cumparatorilor de a contracta coronavirusul, in public. La cumparatorii din intreaga lume a aparut tendinta de utilizare mai mare a comertului electronic, de crestere a increderii in platile online si digitale si de intensificare a interactiunilor cu marcile, care sunt prompte in feedback si flexibile in returnarea produselor si anularea comenzilor.

Cresterea afacerii, a vanzarilor, a vizibilitatii online

Extinderea publicului, a clientilor online

Reducerea costurilor si a fortei de munca

Afacerea va deveni din ce in ce mai vizibila pe piata

Documentatia este pastrata in forma electronica

Durata operatiunilor este mai redusa

Creste capacitatea de a deservi un numar mare de clienti 24/7 si altele.

Aproximativ 73% dintre consumatori au recunoscut ca pretul corect i-ar putea determina sa cumpere un produs, dar conteaza mult si daca livrarea este gratuita

Aproximativ 49% dintre cumparatori spun ca au facut o achizitie spontana datorita unei recomandari

Oamenii sunt dezamagiti in general de ofertele inadecvate din magazinele online, dar si de pretul prea mare dupa adaugarea costurilor de livrare, de politica de retur si reclamatii neclare, de cantitatea prea mica de informatii despre anumite produse.