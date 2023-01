Situația tot mai bizară în care se află Pasajul Unirii din Capitală. ”Astfel de tasări nu apar în general peste noapte”

Pasajul Unirii din centrul Bucurestiului pare o zona crepusculara. Dupa mai multe accidente grave din cauza limitatorului de gabarit, din care unul s-a soldat cu victime, acum s-a luat decizia inchiderii traficului greu la suprafata.

Incepand de saptamana aceasta, circulatia rutiera din zona Pietei Unirii a fost la intersectia dintre Strada Halelor si Splaiul Independentei, precum si la cea a Bulevardelor Corneliu Coposu si I.C. Bratianu, potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 4.De aceasta data problema este pe deasupra pasajului."Problema nu a aparut acum. Exista o monitorizare permanentaHoratiu Cosma, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a explicat pentru Ziare.com ce este de fapt aceasta tasare si cat de periculoasa este."Este o tasare a soselei de deasupra pasajului. Este trist ce s-a intamplat acolo. S-a redus gabaritul prin tot felul de "floricele" puse de catre Primaria Sectorului 4, apoi tragedia cu autocarul din Grecia. Acum aflam ca masinile grele, autocare, autobuze care circula frecvent prin acea zona, pe langa faptul ca nu mai pot intra in pasaj din cauza gabaritului redus, acum nu mai pot nici pe deasupra fiindca a aparut aceasta tasare. Mi se pare asa o delasare totala din partea autoritatilor responsabile de acolo.Stim ca e o problema de cativa ani au cosmetizat putin prin pasaj, creand o problema si acuma isi dau seama in ceasul al 14 -lea ca si pe deasupra e o problema. Astfel de tasari nu apar in general peste noapte. Exista operatiuni de monitorizare, de verificare a infrastructurii si ele apar asa intr-un timp indelungat, mai ales daca acel planseu nu a fost reabilitat de foarte mult timp si sa stie acest lucru si exista in plan reabilitarea lui acolo trebuie sa faca niste lucrari de intretinere, de interventie macar minimala, care sa nu permita sa se ajunga intr-o asemenea situatie, de inchis traficul greu si pe deasupra.Adica Doamne fereste daca va fi ceva si mai grav, il inchid si pentru masinile mici. Pana sa va fi asa un fel de "No man's land" la Unirii, se va putea circula nici pe dedesubt, nici pe deasupra.Nu stiu pe unde mai ajungem sa circulam. E strigator la cer ce se intampla acolo? Trebuie intervenit rapid", a spus Horatiu Cosma.Da, cat de periculos, cat de periculoasa este tasarea asta?"Depinde ce fel de tasare este. A ...citeste mai departe despre " Situatia tot mai bizara in care se afla Pasajul Unirii din Capitala. "Astfel de tasari nu apar in general peste noapte" " pe Ziare.com