Cât a întârziat "indolența și impotența statului" deschiderea pasajului Olteniței: "Poate ne vor scuti de panglicăreală" VIDEO

Membrii Asociației Pro Infrastructură au făcut un rezumat al lucrărilor la pasajul Olteniței, un giratoriu suspendat pe centura sudică a Bucureștiului care va fi inaugurat sâmbătă, 27 mai.

Lucrarea de infrastructură complexă este construită la intersecția DNCB (drumul național centura București) cu DN4 și include o secțiune de aproape 4 kilometri extinsă la profil 2x2 pe Centura Capitalei, spre celălalt giratoriu suspendat (de la Berceni, intersecția cu DJ401)."Contractul a fost semnat în 20.06.2019 cu 6 luni de proiectare plus 24 de execuție. Ordinul de începere aferent proiectării a fost emis imediat, în 31.07.2019, iar cel de lucrări un an mai târziu, pe 06.08.2020. Deci finalizare: august 2022.Puteam circula dinainte de 1 Mai 2023 dar e greu cu munca. Bine, trebuia să fie gata în august anul trecut, "cu siguranță până la finalul lui 2022", așa cum ne-au promis în repetate rânduri "responsabilii" CNAIR și MT.Dar am rămas cu buza umflată cu "doar" 9 luni de întârziere. Așa că poate ne vor scuti de panglicăreală și oficialii amatori de poze penibile se vor face nevăzuți la marea inaugurare", se arată în postarea celor de la Pro Infrastructură.Experții independenți ai asociației amintesc despre o inspecție făcută pe șantier în urmă cu exact o lună, când lucrările ar fi putut fi terminate, înainte de aglomerația specifică zilei de 1 mai."Sigur, înțelegem că au fost Sărbătorile Pascale, dar se pare că drobul și ouăle le-au căzut foarte greu constructorilor. Pe 20 aprilie, drona abia dacă a surprins câțiva muncitori plictisiți care migăleau la câteva șanțuri și rosturi de dilatație pe pasaj.În ritmul acesta, ne apucă luna iunie! Dar unde e graba? Nu e ca și când pe lângă covrigul suspendat șoferii formează cozi kilometrice în fiecare zi... Bașca, nu e ca și când trebuia inaugurat din toamna anului trecut...Contractul a fost semnat în 20.06.2019 cu 6 luni de proiectare plus 24 de execuție. Ordinul de începere aferent proiectării a fost emis imediat, în 31.07.2019, iar cel de lucrări un an mai târziu, pe 06.08.2020. Deci finalizare: august 2022.Așadar, doar vreo 9 luni de întârziere din cauza combinației arhicunoscute: indolența și impotența statului de a se achita (la timp) de obligații plus lălăiala antreprenorului", se arată în analiză.