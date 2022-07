Ajutor financiar de 700 de lei pentru pensionari. Cine se încadrează

Pensionarii ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei vor primi in luna iulie un ajutor financiar in cuantum de 700 de lei, potrivit Ordonantei 74 din iunie 2022.

Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a anuntat miercuri ca taloanele de pensie aferente lunii iulie, care contin ajutorul financiar, au inceput sa fie tiparite, iar de vineri demareaza si efectuarea platilor.Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr. 74/2022 se acorda o singura data.Pentru acordarea acestui ajutor sunt luate in calcul unele categorii de venituri, respectiv: pensiile din sistemul public de pensii si din sistemele neintegrate sistemului public de pensii, care se platesc in luna iulie 2022, precum si venituri din drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, care se platesc in luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.Totodata, sunt luate in calcul veniturile din indemnizatia sociala pentru pensionari, veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate in luna aprilie 2022.Reprezentantii Ministerului Muncii precizeaza ca ajutorul financiar se acorda din oficiu, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.Totodata, in cazul persoanelor care beneficiaza de pensie de urmas, ajutorul financiar se acorda fiecarui urmas in parte.Ajutorul financiar se acorda in cuantumul integral de 700 de lei, chiar daca veniturile platite in luna iulie sunt aferente unei fractiuni din luna iulie 2022.La stabilirea plafonului de 2.000 de lei nu se au in vedere eventualele sume reprezentand drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se platesc in luna iulie.Ajutorul financiar se acorda doar persoanelor indreptatite care au domiciliul in Romania, nu si celor care au locul de sedere/resedinta obisnuita in strainatate.Ajutorul financiar se suporta din bugetul de stat. De asemenea, ajutorul financiar nu intra in calculul contributiei banesti individuale in vederea obtinerii unui bilet de tratament balnear si nu este supus executarii silite.