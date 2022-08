Consecința dramatică a noului Cod Fiscal: peste 100.000 de contracte part-time desființate în România în câteva zile

Peste 100.000 de contracte part-time au fost desfiintate in ultima saptamana, asta dupa ce noi taxe au intrat in vigoare de luni, 1 august.

Mai exact, este vorba despre 108.000 de contracte part-time, potrivit datelor obtinute de Euronews de la Inspectia Muncii, adica aproape 15% din numarul total al contractelor de acest fel inregistrate in Romania.Incepand de luni, 1 august, a intrat in vigoare suprataxarea contraxtelor part-time, astfel ca firmele, in special cele mici, nu isi mai permit sa plateasca noile sume percepute, cu atat mai mult daca au mai multi angajati ce lucreaza sub aceasta forma.Patronul unei firme de curatenie din Bucuresti a declarat pentru sursa citata ca avea angajate 27 de femei de serviciu, care munceau patru ore pe zi, astfel ca a fost nevoit sa dea afara 15 dintre ele."Le va fi foarte greu sa isi gaseasca un loc de munca, adica aveau copii la gradinita, la scoala, adica le va fi foarte greu sa isi gaseasca un program de opt ore. Un calcul simplu: daca mai bine de 10 persoane care au avut o norma de lucru de patru ore, lucrand de la 6 la 10, au fost date afara, cel putin in societatea mea, statul roman a pierdut 1.000 de euro", a spus patronul.Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spune ca aceasta masura va limita munca la negru, pentru ca acele persoane care sunt platite cu doua ore oficial nu traiesc din suma respectiva.