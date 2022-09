Cele 5 măsuri urgente în criza economică, anunțate de Comisia Europeană. Plafonarea prețului gazului rusesc, pe listă VIDEO

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, 7 septembrie, un plan european de economisire a energiei si de reducere a dependentei de energia ruseasca, printr-un set de cinci masuri.

"Lucram din greu sa renuntam la Rusia si sa trecem la alti furnizori de incredere, cum ar fi SUA, Norvegia, Azerbaidjan si altii. Daca ne uitam la taierile de gaz rusesc, al treilea pas cel mai important sunt investitiile in energia regenerabila, sunt ieftine, ne vor face independenti de rusi. Manipularea ruseasca, dar si alti factori, cum ar fi schimbarile climatice, seceta, energia hidro a scazut in UE, avem mai putina electricitate din surse nucleare. De aceea ne confruntam cu sume astronomice", a transmis von der Leyen, conform Economedia.1. Economisirea inteligenta a electricitatii"Vedem ca exista o penurie globala de electricitate. Ce trebuie sa facem este sa salvam electricitate, intr-un mod destept. Daca ne uitam la costul electricitatii, vedem ca exista puncte maxime ale cererii. Asta este scump. In timpul acestor puncte maxime ale cererii vine gazul scump pe piata. Ce trebuie sa facem este sa aplatizam curba si sa propunem o tinta obligatorie pentru reducerea utilizarii electricitatii la orele maxime. Si vom lucra indeaproape cu statele membre pentru a face acest lucru", a spus von der Leyen.2. Plafon pe veniturile companiilor care propun electricitate cu costuri scazute"Sursele de energie cu nivel scazut al emisiilor de carbon fac venituri uriase in aceasta perioada, deoarece au costuri scazute, dar preturi mari. Venituri pe care niciodata nu si le-au calculat, pe care nu le-au visat pana acum si venituri pe care nu le pot reinvesti. Aceste venituri nu reflecta costurile lor de productie, asa ca este acum momentul ca consumatorii sa beneficieze de costul scazut al surselor de energie cu nivel scazut al emisiilor de carbon, ca de exemplu al regenerabilelor. Propunem sa redirectionam aceste profituri exceptionale catre statele membre, pentru ca acestea sa poata sustine gospodariile vulnerabile si companiile vulnerabile", a precizat ea.3. Contributie de solidaritate de la companiile ce produc combustibili fosili"Companiile din domeniul petrolului si al gazelor naturale au obtinut, de asemenea, profituri masive. Prin urmare, vom propune o contributie de solidaritate pentru companiile producatoare de