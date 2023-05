Planurile Comisiei Europene vizând decuplarea economică de China, în impas: Germania are o expunere uriașă

În ciuda insistențelor Comisiei Europene privind decuplarea economiei europene de cea a Chinei, marile economii din blocul comunitar au o expunere importantă pe gigantul asiatic.

Cea mai expusă este Germania, cu aproape 10% din PIB, în condițiile în care marile companii germane au subsidiare extrem de profitabile în China.În plus, dependența economiei europene de China se apropie de 100% atunci când vine vorba de anumite materii prime absolut esențiale pentru noile tehnologii cerute de economia durabilă.Europa, mai expusă decât SUAFranța și Germania au în acest moment mari rezerve cu privire la modalitățile de acțiune, iar un set de abordări colective nu a fost elaborat la nivelul Uniunii Europene, scrie The Economist.Mai ales că cele mai mari șase economii din Europa (incluzând aici și Marea Britanie) au o expunere de aproximativ 6% din PIB pe China, conform sursei citate.Astfel, Europa este mai expusă economic în relația cu China decât America. Aproximativ 8% din veniturile firmelor europene cotate la bursă provin din China, comparativ cu 4% pentru cele din SUA, potrivit băncii americane Morgan Stanley.Europa și America trimit o pondere similară a exporturilor de mărfuri către China (7-9%), dar pentru că Europa este o economie cu comerț mai intens, sensibilitatea acesteia este mai mare.Investițiile multinaționale din China valorează 2% din PIB -ul Europei, comparativ cu 1% pentru America.Expunerea totală pe China a celor șase mari economii europene a atins 5,6% din PIB-ul lor combinat, în creștere de la 3,9% în 2011. Aceasta este mai mare decât cea a Americii, de 4,2% din PIB.Sucursalele din ChinaExpunerea a fost calculată de The Economist luând în calcul trei elemente: exporturile de bunuri, exporturile de servicii și vânzările filialelor deținute de Occident din China.În timp de Italia și Spania au un grad de expunere pe China de 1-2% din PIB, Franța și Marea Britanie sunt la 4-5%.Iar Germania este cea mai expusă, aproape dublu în comparație cu celelalte mari economii europene: 9,9% din PIB.Două treimi din expunerea celor șase mari economii din Europa (Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Olanda) provine din vânzările filialelor din China, mai degrabă decât din exporturile din Europa.Adesea, acestea sunt brațele chinezești ale unor giganți industriali precum Volkswagen și BASF.China domină exportul de păm ...citeste mai departe despre " Planurile Comisiei Europene vizând decuplarea economică de China, în impas: Germania are o expunere uriașă " pe Ziare.com