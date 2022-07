Criptomonedele din infracțiuni de crimă organizată, luate la ochi de poliție. Expert: ”Arată amploarea fenomenului de spălare a banilor”

Mediul infracțional se extinde iar acum a pătruns și pe piața criptomonedelor. Bani proveniți din criminalitatea organizată ajungi să fie transformați în bani virtuali apoi retrași prin diverse aplicații ce nu pot fi urmărite.

Pentru a-i putea prinde pe cei care spală bani în acest mod autoritățile au decis să ia măsuri. Poliția Română este în procedură de achiziție a unei soluții informatice pentru analiza tranzacțiilor cu criptomonede.Este vorba despre o aplicație software ce urmează să fie livrată de o companie IT cu sediul în Iași care mai are contracte cu autoritățile publice.Contractul a fost semnat pentru suma de 597.000 lei, fără TVA iar livrarea soluției informatice va avea loc în 45 de zile de la data semnării contractului, 13 iulie.Expert în securitate națională: "În sfârșit și-au dat seama că acest instrument este necesar"Vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, deputatul Bogdan Rodeanu, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com de ce este importantă o astfel de soluție informatică pentru autoritățile de aplicare a legii."Este un instrument specific zonei de crimă organizată. Vorbim despre o achiziție ce ține strict de contextul de siguranță națională. În sfârșit și-au dat seama că acest instrument este necesar. Este un sistem care funcționează în multe alte țări cu un standard de securitate pentru cetățenii lor mai mare decât în are Poliția Română. Ne ducem către strandardele altor țări cu această procedură de achiziție.De fapt această procedură de achiziție arată amploarea fenomenului de spălare a banilor prin intermediul criptomonedelor și mai arată că România este inclusă într-un astfel de mediu infracțional. Dacă achiziționăm acest instrument înseamnă că avem nevoie de el.Deci nu avem numai ferme de cripto ci și capacități infracționale care sunt conectate la mediul internațional și care folosesc România atât ca țară de destinație sau posibilă țară de tranzit în mișcare unor sume de bani ascunse în conceptul cripto", a explicat expertul în securitate națională."Infractorii evită circuitul bancar prin zona cripto"Sunt foarte puține informații despre această achiziție. Însă aflăm din caietul de sarcini al procedurii de atribuire de pe seap.ro că are ca obiectiv "întărirea capacității structurilor de cr