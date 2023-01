Cât de eficiente sunt pompele de căldură și cine își permite să le cumpere. ”Pot reduce factura la încălzire cu până la 90%”

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat joi, 12 ianuarie, legea care reduce TVA de la 19% la 5% pentru pompele de căldură, panourile fotovoltaice şi panourile solare termice. Prevederile vor intra în vigoare după ce vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Proiectul de lege promulgat are ca obiect de reglementare completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reducerii cotei de TVA, aferentă livrărilor de pompe de căldură, panouri fotovoltaice şi panouri solare termice, de la cota standard de 19%, la 5% asupra bazei de impozitare, în scopul reducerii consumului de energie electrică şi a dependenţei consumatorilor faţă de volatilitatea pieţei de profil.La începutul lunii, Ziare.com explica ce ar însemna pentru cei care vor să își achiziționeze panouri fotovoltaice această scădere a TVA.Acum am dezbătut cu unul dintre inițiatorii proiectului legislativ, cum îi ajută pe românii care vor să își cumpere pompe de căldură această reducere a TVA.Mulți români sunt preocupați de cumpărarea pompelor de căldură: "Oamenii încep să-și înlocuiască centralele pe gaz cu astfel de sistemeCristina Prună, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților a explicat că tot mai mulți români tind spre asigurarea unei independențe energetice la prețuri mici. Iar energia verde oferă tocmai acest lucru."Ceea ce am văzut în ultimii doi ani de zile este un trend accelerare-descentralizare a producției de energie. Și aici am văzut apariția unui număr din ce în ce mai mare de prosumatori dar și o preocupare a oamenilor de a-și eficientiza producția de energie termică, de apă caldă pentru locuințe.Și asta în condițiile actualei crize a facturilor la energie când există această preocupare a românilor să-și eficientizeze energetic locuințele pentru a consuma mai puțin, dar și pentru a avea facturi mai mici la la energie. Iar aceste pompe de căldură pot reprezenta o astfel de soluție eficientă pentru încălzirea sau pentru răcirea locuinței. O soluție mai economică dar și mai prietenoasă cu mediul", a explicat Cristina Prună într-un interviu acordat Ziare.com.Dar pe de altă parte, soluția panouri fotovoltaice-pompe de căldură începe să devină tot mai pretabilă pentru firme, dar și pentru gospodării în contextul crizei energet