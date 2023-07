Efect al intensificării bombardamentelor rusești asupra porturilor ucrainene: prețul grâului, la maximul ultimelor cinci luni

Cotaţiile futures la grâu la Bursa de la Chicago au urcat marţi, 25 iulie, la cea mai ridicată valoare din ultimele cinci luni, după ce atacarea de către Rusia a porturilor şi infrastructurilor pentru cereale din Ucraina a dat naştere la îngrijorări cu privire la livrările şi securitatea alimentară mondială pe termen lung.

Cel mai activ contract pe grâu la Chicago Board of Trade (CBOT) a urcat cu 2,6%, până la 7,7725 dolari per bushel, cel mai ridicat nivel înregistrat după data de 21 februarie. Cotaţiile la porumb au crescut cu 0,1%, până la 5,69 dolari per bushel."Încetinirea exporturilor ucrainene a fost inclusă în preţuri iar cumpărătorii aşteaptă să vadă acum ce se întâmplă cu exporturile de grâu ale Rusiei. Orice restricţii cu privire la mişcarea navelor din Rusia va duce la creşterea preţurilor", a declarat un trader de cereale de la Singapore.Rusia a distrus mai multe depozite de cereale ucrainene amplasate în apropiere de porturile de la Dunăre, în urma unui atac cu drone care a avut loc luni, atac care a crescut ameninţările la adresa exporturilor de cereale ucrainene către Uniunea Europeană via căi terestre şi fluviale."Atacurile asupra porturilor de la Dunăre sunt foarte grave", spune Michael Magdovitz, analist la Rabobank Group. Potrivit acestuia, cel mai probabil grâul va fi cel mai afectat de o eventuală încetare a capacităţilor de export, urmat de cărbune. Uleiurile vegetale pot fi transportate şi cu camionul şi trenul, dar este mai puţin eficient din punct de vedere al costurilor pentru transportul cerealelor cu camionul sau trenul", a adăugat Magdovitz.Ucraina are porturi importante pe Dunăre la Reni şi Izmail, pe graniţa cu România. Traderii locali de cereale, inclusiv firmele Nibulon şi Kernel, şi-au extins capacităţile din aceste porturi ca răspuns la blocada maritimă impusă de Rusia.