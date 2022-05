Prețurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. Ce a determinat majorarea

Preţurile petrolului au crescut joi cu aproximativ 3%, până la maximele ultimelor două luni, din cauza semnelor de ofertă limitată înainte de sezonul de vară din SUA, în timp ce Uniunea Europeană (UE) este în conflict cu Ungaria din cauza planurilor de a interzice importurile de ţiţei din Rusia, din cauza invadării Ucrainei, transmite Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în iulie au crescut cu 3,37 dolari, sau cu 3%, la 117,40 dolari pe baril.Cotaţia ţiţeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 3,76 dolari, sau cu 3,4%, la 114,09 dolari.Preţul petrolului Brent a crescut pentru a şasea zi consecutiv şi a consemnat cel mai ridicat nivel de închidere după 25 martie. WTI a închis la cel mai ridicat nivel din 23 martie.Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a spus că este încrezător că se poate ajunge la un acord pentru interzicerea achiziţiilor de petrol rusesc înainte de următoarea reuniune a consiliului din 30 mai.Ministrul german al economiei, Robert Habeck, a declarat că UE poate ajunge la un acord privind un embargo petrolier în câteva zile, sau poate căuta ”alte instrumente”.Ungaria rămâne un obstacol, deoarece sancţiunile UE necesită sprijinul unanim al statelor membre.Budapesta face presiuni pentru aproximativ 750 de milioane de euro (800 de milioane de dolari), pentru a-şi moderniza rafinăriile şi a extinde o conductă din Croaţia.Chiar şi fără o interdicţie oficială, este disponibil mult mai puţin petrol rusesc, deoarece cumpărătorii şi casele comerciale au evitat furnizorii din această ţară.Producţia de petrol a Rusiei ar urma să scadă la 480-500 de milioane de tone în acest an, de la 524 de milioane de tone în 2021, a raportat agenţia de presă de stat RIA, citându-l pe viceprim-ministrul Alexandr Novak.OPEC+ se întruneşte pe 2 iunie şi este aşteaptată să respecte un acord de producţie de petrol convenit anul trecut şi să ridice ţintele de producţie pentru iulie cu 432.000 de barili pe zi, au declarat şase surse OPEC+ pentru Reuters, respingând apelurile occidentale pentru o creştere mai rapidă a livrărilor, pentru a ţine sub control preţurile.Alţi factori susţin, de asemenea, preţul petrolului.”Shanghai se pregăteşte să se redeschidă după un blocaj de două luni, în timp ce sezonul de vârf din SUA începe cu weekendul Memorial Day”, a declarat Sugandha ...citeste mai departe despre " Prețurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. Ce a determinat majorarea " pe Ziare.com