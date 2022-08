Economia României gâfâie în pragul recesiunii. Analist: “Prețurile la energie și gaze sunt un harakiri economic”

Energia este principalul motiv de stres acum pentru consumatorii din Romania. Se apropie iarna si se anunta facturi uriase. Deja au picat primele victime ale facturilor la gaze.

Industria deja gafaie urmare a impactului preturilor la energie si gaze, iar perspectivele indica o aterizare dura a economiei ce se va traduce intr-o recesiune economic