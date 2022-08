Prețurile petrolului au crescut marţi cu 3%, după ce Arabia Saudită a susținut ideea reducerii producţiei OPEC+ în cazul revenirii Iranului pe piaţă

Preţurile petrolului au crescut marţi cu aproximativ 3 dolari pe baril, după ce Arabia Saudită a susţinut ideea reducerii producţiei OPEC+ pentru a susţine preţurile în cazul revenirii pe piaţă a ţiţeiului iranian şi în perspectiva unei reduceri a stocurilor în Statele Unite, transmite Reuters.

Ministrul saudit al energiei a declarat că OPEC+ are mijloacele pentru a face faţă provocărilor, inclusiv reducerea producţiei, relatat luni agenţia de ştiri de stat SPA, citând comentariile făcute de Abdulaziz bin Salman pentrue Bloomberg.Cotaţia ţiţeiului Brent, de referinţă la nivel global, a câştigat 2,92 dolari, sau 3%, până la 99,40 dolari pe baril.Preţul ţiţeiului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu 2,96 dolari, sau cu 3,3%, la 93,32 dolari."O mare parte din impulsul din spatele creşterii de astăzi este determinat de comentariile din Arabia Saudită care fac aluzie la o posibilă reducere a producţiei în încercarea de a stabiliza piaţa. Desigur, din perspectiva saudiţilor, preţurile stabile sunt egale cu preţuri ridicate, iar instabilitatea este egală cu preţuri scăzute", a declarat Jim Ritterbusch, de la firma de consultanţă pentru tranzacţionarea petrolului Ritterbusch and Associates.Ministrul saudit a spus că pieţele pe hârtie şi cele fizice ale petrolului au devenit "deconectate".Cu toate acestea, nouă surse din cadrul OPEC au declarat marţi, pentru Reuters, că reducerea producţiei OPEC+ ar putea să nu fie iminentă şi ar coincide cu revenirea Iranului pe pieţele petroliere, dacă Teheranul va încheia un acord nuclear cu Occidentul.Un înalt oficial american a declarat luni, pentru Reuters, că Iranul a renunţat la unele dintre principalele sale cereri privind reluarea unui acord.Preţul petrolului a crescut vertiginos în 2022, apropiindu-se în martie de maximul istoric de 147 de dolari, după ce invadarea Ucrainei de către Rusia a amplificat îngrijorările privind aprovizionarea.Temerile legate de o recesiune globală, inflaţia şi cererea mai slabă au afectat de atunci preţurile.Subliniind oferta limitată, cele mai recente rapoarte săptămânale ale stocurilor din SUA sunt de aşteptat să arate o scădere de 1,5 milioane de barili a stocurilor de ţiţei.