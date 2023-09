Prima emisiune de obligațiuni municipale verzi de la BVB - TradeVille

Sectorul De Energie Verde – In Plin Avânt

Accelerarea țintelor de decarbonizare a sectorului energetic in Europa, a dus la o cerere crescuta in segmentul de construcție a unităților de producere a energiei verzi, ceea ce face ca Romania sa aibă nevoie, pana la finalul deceniului, de 20,000 de noi locuri de munca in sectorul operării de parcuri eoliene si fotovoltaice. Astfel, conform unui document publicat de Asociația Romana pentru Energie Eoliana si Asociația Industriei Fotovoltaice, Romania are nevoie de o putere instalata de 11.5 GW in segmentul eolian pentru a atinge-le țintele europene – de 3 ori mai mult fata de capacitatea existenta. (Sursa: Profit.ro)Prima Emisiune De Obligațiuni Municipale Verzi De La BVBPrima emisiune de obligațiuni municipale verzi va debuta la BVB in luna octombrie a acestui an. Este vorba de primăria Reșița in vederea suplimentarii fondurilor necesare proiectului de reintroducere a tramvaiului electric in municipiu. Primăriile din Romania se pregătesc sa se finanțeze cu obligațiuni municipale de aproximativ 2.3 mld. RON pana in primăvara lui 2024 in vederea susținerii planurilor de dezvoltare. (Sursa: ZF)Solicitările Pentru Șomaj Din SUA – In ScădereNumărul cererilor de ajutor de șomaj din SUA a fost de 201,000 in săptămâna încheiata pe 16 septembrie, conform datelor publicate joi de U.S. Department of Labor. Astfel, numărul înregistrat este la cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii ianuarie, scăzând de la 221,000 in săptămâna precedenta. Media mobila pe 4 săptămâni se situează la 217,000 cereri de ajutor de șomaj, in scădere fata de media înregistrata in săptămâna anterioara. (Sursa: U.S. Department of Labor)Banca Angliei Menține Rata DobânziiBanca Angliei a decis menținerea ratei de dobânda la 5.25%, după ce inflația din luna august s-a situat sub așteptări. Astfel, oficialii englezi pun capăt unei serii de 14 creșteri consecutive ale ratei dobânzii, care a început in decembrie 2021. Comisia de politica monetara a votat cu 5-4 in favoarea menținerii ratei actuale a dobânzii, patru membri preferând o noua majorare cu 25 de puncte de baza pana la 5.5%. (Sursa: CNBC)One United Properties Preț curent 0.916 RON ( -1.19% ) MCap 3.47B P/E 7.877One United Properties a anunțat ca acționarul OA Liviu Holding Invest, cu o deținere in capitalul social al ONE de 26.48%, a solicitat includerea unor puncte suplimentare in AGA programata pentru data de 9/10 octombrie 2023. Printre cele mai importante puncte se numără propunerea de aprobare a mai multor împrumuturi cu valori de pana la 30 mil. EUR in vederea finanțării costurilor unor proiecte ale societății. (Sursa: BVB)Meta Estate Trust Preț curent 0.770 RON (1.99% ) MCap 67M P/E 7.692Conducerea Meta Estate Trust a anunțat piața cu privire la vânzarea celor 40% din pârțile sociale deținute in Redport Properties SRL, dezvoltatorul proiectului The Level Apartments. Astfel, compania a încasat peste 2.7 mil. EUR din aceasta tranzacție, cu o investiție inițiala de 2 mil. EUR. De asemenea, compania a decis sa reinvestească 2 mil. EUR in Redport Capital S.A. (10% din capitalul social), unul dintre cei mai importanți jucători rezidențiali autohtoni, cu proiecte in nordul Bucureștiului. In alte știri, compania a anunțat obținerea autorizației de construcție intr-un proiect dezvoltat de către Rock Mountain si acordarea unui împrumut in valoare de 1 mil. EUR pentru dezvoltarea unui proiect de hotel si apartamente turistice de lux amplasat in zona centrala a stațiunii Poiana Brașov. (Surse: BVB (1);BVB (2))Electromagnetica București Preț curent 0.188 RON (0.53% ) MCap 127M P/E 7.461Miercuri a fost înregistrata, in sistemul BVB, o tranzacție speciala (DEALS) ce a constat in 60.3 milioane de acțiuni la prețul din piața de 0.1810 RON/acțiune. Astfel, valoarea tranzacției s-a ridicat 10.9 mil. RON, fiind tranzacționat 8.9% din numărul total de acțiuni Electromagnetica. (Sursa: ZF)Snap Inc. Preț curent 8.63 USD ( -4.43% ) MCap 13.8B P/E -10.22După închiderea ședinței de tranzacționare de miercuri din SUA, Snapchat a anunțat faptul ca directorul de operațiuni (COO) a vândut 124,710 de acțiuni la preturi intre 8.815 USD si 8.97 USD, totalizând într-o tranzacție de aproximativ 1.1 mil. USD. De asemenea, directorul general al companiei, Derek Anderson a vândut 28,346 acțiuni la valoarea de 8.87 USD/acțiune, ceea ce a condus către o valoare a tranzacției de 251,000 USD. Cu toate acestea, Derek Anderson deține in prezent aproximativ 2.34 mil. acțiuni. (Sursa: SeekingAlpha)Starbucks Corporation Preț curent 93.10 USD ( -2.16% ) MCap 106B P/E 28.20Conducerea Starbucks a anunțat piața cu privire la creșterea dividendelor trimestriale cu 7.5%, ajungând la o valoare de 0.57 USD/acțiune. Creșterea vine in contextul in care compania a distribuit dividende trimestriale in valoare de 0.53 USD/acțiune in ultimele patru trimestre. Data plații dividendului a fost stabilita pentru 24.11.2023, in timp ce data de înregistrare a fost setata pentru 10.11.2023. (Sursa: SeekingAlpha)Cisco Systems Inc Preț curent 53.34 USD ( -3.89% ) MCap 217B P/E 18.93Cisco a anunțat ca achiziționează compania de software de securitate Splunk la prețul de 157 USD/acțiune in cadrul unei tranzacții cash care se ridica la 28 mld. USD. Acțiunile companiei Splunk au închis sesiunea de tranzacționare de miercuri la prețul de 119.59 USD, urmând ca Cisco sa achite un Premium pentru preluarea acesteia. Splunk este o companie de securitate cibernetica care ajuta companiile sa își monitorizeze si sa își analizeze datele pentru a minimiza riscul de hacking si pentru a rezolva mai rapid problemele tehnice. (Sursa: CNBC)Deschide Cont la TradeVille.Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. 