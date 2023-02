Prietenia Merkel-Putin a venit cu nota de plată: Lovitură colosală primită de Germania

Dependența energetică a Germaniei de Rusia datorată prieteniei dintre fostul cancelar Angela Merkel și președintele Vladimir Putin, a fost una uriașă, în ultimele decenii. Dar acum a venit nota de plată pentru Berlin, care a avut pierderi de 100 de miliarde de euro în 2022, în urma consecințelor războiului din Ucraina, a declarat economistul Marcel Fratzscher.

The Economist scria, în urmă cu aproape un an de zile, că Germania era dependentă de Rusia, înainte de război, în proporție de 55% de gazele sale naturale, de 50% de cărbune și de 35% de petrolul Moscovei.Acum, președintele Institutului german de cercetare economică (DIW), Marcel Fratzscher, dezvăluie cum a plătit Germania desprinderea de această dependență dezastruoasă față de regimul lui Putin, potrivit Welt.Doi experți în securitate din SUA avertizează: Țările care urmează să fie invadate de către Putin„Războiul din Ucraina și explozia asociată a costurilor energetice au costat Germania aproape 2,5% sau 100 de miliarde de euro din producția economică în 2022", a spus el pentru Rheinische Post.Aceste costuri vor crește și mai mult în următorii ani. „Germania este mai afectată din punct de vedere economic de criză, deoarece a avut o dependență mai mare de energia rusă, are o pondere mare a industriilor consumatoare de energie și este extrem de dependentă de exporturi și de lanțurile globale de aprovizionare", a spus el.„Daunele aduse Germaniei ca locație comercială nu au avut loc încă, dar vor avea loc dacă companiile nu accelerează masiv transformarea ecologică, economică și digitală", a continuat Fratzscher.Orașul european aflat la 150 de metri de Rusia: Locul unde 97% din locuitori vorbesc rusa, amenințat de Putin VIDEOPentru că prețurile mai mari la energie ar rămâne un dezavantaj competitiv clar în următorii zece ani, astfel încât politicienii și companiile ar trebui să compenseze acest lucru cu inovație și productivitate mai ridicate.„Guvernul federal nu ar trebui să continue în niciun caz pe calea subvențiilor masive pentru combustibilii fosili", a spus economistul berlinez. „Șocul prețului energiei este, prin urmare, un semnal de alarmă dureros, dar și necesar, care sperăm că va duce la o transformare mai rapidă a economiei".