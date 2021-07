Cel mai mare producator german de masini anunta ca in cativa ani 50% din vanzari vor fi de automobile electrice. Suma uriasa alocata pentru tehnologiile viitorului

Producatorul german de automobile Volkswagen a anuntat ca pana in 2030 jumatate din vanzarile sale vor fi de automobile electrice, iar pentru p urmatorii patru ani a alocat 73 de miliarde de euro pentru dezvoltarea tehnologiilor viitorului.

Compania a anuntat marti ca, pana in 2040, aproape toate vehiculele sale comercializate pe pietele majore vor avea emisii zero.Aceste obiective fac parte din obiectivul mai larg al Volkswagen ca grupul sa fie neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon, pana in 2050.Compania va lucra la dezvoltarea de software pentru a spori profiturile, deoarece s-a concentrat pe tranzitia vehiculelor sale de la motoarele cu ardere interna la functionarea pe baterii.Volkswagen a alocat 73 de miliarde de euro (86,4 miliarde de dolari) pentru dezvoltarea viitoarelor tehnologii intre 2021 si 2025, ceea ce reprezinta 50% din investitiile totale ale companiei."Pana in 2030, lumea mobilitatii se va schimba foarte mult, considerabil, as spune mai mult decat oricand. Masinile se apropie de autonomie, multe masini vor circula autonom. Vom avea o cota mare de vehicule electrice. Mobilitatea ca serviciu va creste", a declarat marti CEO-ul Volkswagen, Herbert Diess, pentru CNBC".Volkswagen a anuntat, de asemenea, ca lucreaza la trei platforme software, cu scopul de a dezvolta o platforma software care sa poata fi utilizata pe toate masinile grupului Volkswagen pana in 2025.Dezvoltatorii tehnologiei au declarat marti ca software-ul ar putea deveni o sursa majora de venituri pentru industria auto pana in 2030, cu pana la 40 de milioane de vehicule asteptate sa functioneze pe platformele software ale grupului in urmatorul deceniu.Compania de software Volkswagen CARIAD dezvolta in prezent platforme care vor oferi diverse caracteristici, cum ar fi un sistem unificat de infotainment si posibilitatea de a transmite comenzile de directie catre masina.Intr-o alta incercare de a-si spori oferta de vehicule electrice, Volkswagen a anuntat ca va stabili un "lant de aprovizionare cu baterii controlat", introducand un format de baterie unificat si deschizand sase gigafabrici in Europa pana in 2030.Prima fabrica, din Skelleftea, Suedia, va fi operata de Northvolt iar productia ar urma sa inceapa in 2023.In parteneriat cu compania chineza Gotion High-Tech, Volkswagen va deschide o a doua gigafabrica in Salzgitter, Germania, in vederea inceperii productiei in 2025.Vorbind la CNBC, Diess a subliniat eforturile ...citeste mai departe despre " Cel mai mare producator german de masini anunta ca in cativa ani 50% din vanzari vor fi de automobile electrice. Suma uriasa alocata pentru tehnologiile viitorului " pe Ziare.com