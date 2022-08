Producătorii de gaze lichefiate din America de Nord vor crește exporturile cu 60%: ”Dinamica s-a schimbat”

Dezvoltatorii si producatorii de gaze naturale lichefiate (GNL) din America de Nord au incheiat in acest an acorduri pentru vanzarea a 48 de milioane de tone de GNL, iar in cele din urma vor mari exporturile cu 60% fata de nivelurile actuale, desi o mare parte din productie ramane la ani distanta, transmite Reuters.

Cererea de GNL este in crestere, deoarece conflictul din Ucraina impinge preturile globale la cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani.Cumparatorii din Europa au cautat furnizori de gaze din vest, indepartandu-se de gazul rusesc, iar cumparatorii chinezi incheie tranzactii pe termen lung dupa o pauza.Noi fabrici de export de gaze sunt in curs de dezvoltare in Statele Unite, iar Mexicul si Canada sunt gata sa se alature ca exportatori importanti de gaze, cu proiecte de fabrici pe coastele lor de vest.Opt terminale de export de GNL din America de Nord sunt in constructie si alte peste o duzina ar putea aprobarea financiara pana in 2023.Unii cumparatori au incheiat acorduri de achizitie a gazelor de la fabrici a caror constructie nu au fost inca aprobata, asa ca nu orice acord de furnizare ar putea merge inainte."Dinamica s-a schimbat", a declarat Charlie Riedl, director general al grupului comercial Center for Liquefied Natural Gas."Cumparatorii incearca sa incheie acorduri ferme, care pot (sa) garanteze ca vor fi livrate gaze", a spus el.Saptamana aceasta, preturile gazelor europene au atins 84 de dolari pentru un milion de unitati termice britanice (mmBtu), iar contractele futures pentru gaze din SUA au depasit marti 10 dolari/mmBtu, pentru prima data din 2008. "Goldman Sachs estimeaza ca cererea globala de GNL va creste cu aproximativ 12%, la 424 MTPA, anul viitor, si se asteapta ca noi centrale, care vor furniza 156 MTPA, sa fie aprobate in urmatorii cinci ani.Cererea in crestere a facut ca Statele Unite sa fie in acest an tara cu cele mai mari exporturi de GNL, in primele sase luni.Proiectele aprobate, care se asteapta sa inceapa livrarile intre 2023-2026, ar putea mentine tara pe primul loc."Este important ca Statele Unite sa aprovizioneze piata pentru a sprijini aliatii din Europa si Asia si pentru a imbunatati capacitatea lumii in curs de dezvoltare de a accesa gaze", a declarat Mike Sabel, directorul general al Venture Global LNG.Din septembrie anul trecut, fir ...citeste mai departe despre " Producatorii de gaze lichefiate din America de Nord vor creste exporturile cu 60%: "Dinamica s-a schimbat" " pe Ziare.com