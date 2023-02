Profit uriaș anunțat de gigantul petrolier Shell. Este cel mai mare din istoria companiei

Gigantul petrolier britanic Shell a raportat joi cel mai mare profit anual din istoria, susţinut de creşterea preţurilor combustibililor fosili şi de cererea puternică de la invazia Rusiei în Ucraina, anul trecut, transmite Reuters.

Shell a raportat câştiguri ajustate de 39,9 miliarde de dolari pentru întregul an 2022. Suma depăşeşte cu mult profitul de 28,4 miliarde de dolari obţinut în 2008, despre care Shell a spus că a fost recordul anual anterior al companiei, şi este mai mult de dublul profitului companiei pentru întregul an 2021, de 19,29 miliarde de dolari.Analiştii chestionaţi de Refinitiv se aşteptau ca profitul net pentru întregul an 2022 să ajungă la 38,3 miliarde de dolari.Pentru ultimul trimestru din 2022, Shell a raportat câştiguri ajustate de 9,8 miliarde de dolari.Shell a anunţat un program de răscumpărare de acţiuni de 4 miliarde de dolari, care se aşteaptă să fie finalizat până la rezultatele primului trimestru din 2023, care urmează să fie publicate la începutul lunii mai, şi o creştere a dividendului pe acţiune cu 15% pentru trimestrul patru.Este un an uriaş pentru Shell şi un an uriaş la care să ne uităm în urmă", a spus CEO-ul Shell, Wael Sawan, la CNBC, în primul său interviu privind câştigurile de când a preluat funcţia, la 1 ianuarie.