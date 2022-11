Profitul Hidroelectrica a explodat după creșterea prețurilor din energie. Suma uriașă pe care a câștigat-o compania de stat

Profitul net al Hidroelectrica, unul dintre cei mai mari producatori de energie din tara, a crescut cu 37,4% in primele noua luni, la 3,52 miliarde lei, in timp ce veniturile au urcat cu 46,8%, la 6,88 miliarde lei.

"Conform conducerii, pe parcursul perioadei de noua luni incheiate la 30 septembrie 2022, Hidroelectrica SA la nivelul situatiilor financiare individuale a platit un impozit pe venitul suplimentar de 412,9 milioane lei si a inregistrat un cost cu apa uzinata de 340,2 milioane lei, in scadere cu 23,2% fata de perioada similara din 2021, ca urmare a volumului mai mic de energie electrica produsa.La sfarsitul lunii septembrie 2022 lichiditatile companiei erau de 3,38 miliarde lei. La aceeasi data valoarea datoriei totale purtatoare de dobanzi a fost de 508,4 milioane lei, comparativ cu 613,5 milioane lei la sfarsitul lunii septembrie 2021. In cursul perioadei, fluxurile de numerar operationale au fost de 3,423 miliarde lei comparativ cu 3,04 miliarde in perioada similara din 2021", arata raportul Fondului Proprietatea, care controleaza 19,94% din actiunile companiei.Investitiile companiei pentru primele noua luni din 2022 au fost de 129,2 milioane lei, comparativ cu 695,2 milioane in perioada similara din 2021 (din care 635,2 milioane lei aferente achizitiei parcului eolian Crucea).Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, pe baza consolidata, compania a inregistrat venituri totale de 6,489 miliarde lei, in crestere cu 68,9% fata de aceeasi perioada a anului precedent si un profit net de 3,085 miliarde lei, in crestere cu 113,8% fata de aceeasi perioada a anului precedent.In data de 31 martie 2022, actionarii au aprobat initierea listarii actiunilor societatii la BVB in urma unei oferte publice secundare a actiunilor societatii detinute de Fond. In cadrul Adunarea Generala a Actionarilor din aprilie 2022, actionarii au aprobat: distribuirea a 2,83 miliarde lei ca dividende aferente profitului net al anului 2021 si 1 miliard de lei ca dividende speciale din rezultatul reportat. Termenul de plata catre actionari a dividendului anual a fost 27 iunie 2022, in timp ce termenul de plata pentru dividendul special a fost de 30 septembrie 2022.Actionarii au mai aprobat atunci proiectul de fuziune prin absorbtia de catre Hidroelectrica SA a filialelor sale detinute integral Crucea Wind Farm SA si Hidroelectrica Wind Services.