Programul Anghel Saligny are un buget de 51 de miliarde de lei. Cum vor fi alocați banii: ”Am încheiat 1.516 contracte”

Ministrul Dezvoltării, Adrian Veştea, a afirmat că Programul Anghel Saligny are un buget de 51 de miliarde de lei, atât pentru drumuri şi poduri, cât şi pentru apă şi canalizare şi a precizat sunt 4.683 de obiective, iar până în prezent au fost încheiate 1.516 contracte.

Adrian Veştea a fost întrebat miercuri, la Prima News, despre cele 74 de noi contracte semnate prin Programul Anghel Saligny, cum vor decurge acestea şi ce ar trebui să schimbe în comunităţile respective."Prin Ministerul Dezvoltării, în decursul timpului, au fost mai multe programe naţionale de dezvoltare locală care au fost în implementare şi vorbim aici de proiecte atât pe PNDL 1, cât şi pe PNDL 2.Deja avem un număr de obiective finalizate pe PNDL 1 cu 4500 de proiecte care au fost finalizate până în prezent şi, de asemenea, pe PNDL 2 - 7139. Putem spune că aceste programe naţionale au permis realizarea multor lucrări de infrastructură în toate comunităţile din România. Suplimentar faţă de ceea ce am derulat până în prezent, există Programul Naţional Anghel Saligny, un program care în prezent are un buget de 51 de miliarde de lei, atât pentru drumuri, poduri, cât şi apă şi canalizare. Avem 4.683 de obiective pe care le avem în implementare, până în prezent am încheiat 1.516 contracte. Am toată convingerea că acest program naţional, alături de celelalte oportunităţi pe care le-am avut la dispoziţie, vorbim de programele operaţionale în care s-au putut reabilita drumuri. De asemenea, programele operaţionale sectoriale sau Programul Operaţional de Infrastructură Mare, unde, de asemenea, au fost lucrări prin intermediul operatorilor regionali, s-au putut face lucrări de apă şi canalizare", a explicat ministrul Dezvoltării.El a fost întrebat dacă aceste fonduri sunt alocate după culoarea politică a primarilor din comunităţile respective."Programul naţional Anghel Saligny a avut o procedură în care fiecare comunitate din România care a aplicat pe acest program a putut beneficia de minim un proiect. S-au stabilit criterii în funcţie de dimensiunea localităţii, de necesităţile pe care le au. Prioritar a fost introducerea apei şi a canalizării în fiecare comunitate în parte, urmând ca ulterior, în zonele unde existau aceste utilităţi introduse să poată aplica şi pentru reabilitarea drumurilor şi podurilor. Deci, consider că este o procedură care a fost aplicată la nivelul întregii ţări. Există un plafon care a fost alocat fiecărei comunităţi şi în felul acesta putem spune că nu a fost nimeni defavorizat. Din contră, toate localităţile care au fost interesate au aplicat şi au obţinut bani pe un astfel de proiect, pe Anghel Saligny", a mai transmis Adrian Veştea.Întrebat cum vor fi alocate acum aceste fonduri din cadrul programului Anghel Saligny din punctul de vedere al apartenenţei politice a primarilor, ministrul Dezvoltării a răspuns:"Vorbim de 4.683 de de proiecte din 3.228 de localităţi, de UAT-uri, cât are astăzi România. Putem spune că dacă ne raportăm şi culoarea politică e clar că numărul de primari cel mai mare îl au Partidul Naţional Liberal şi Partidul Social Democrat. Aplicând fiecare dintre comunităţi cu astfel de oportunităţi, cu siguranţă că a apărut un procent mai mare, atât primari din rândul PSD şi PNL, fiindcă ei domină administraţia publică la nivel naţional".Adrian Veştea a precizat că pentru drumuri şi poduri este alocat un procent de 60% din aceste fonduri, iar 40% merg către proiecte legate de drumuri şi poduri."Apă şi canalizarea, din cei 51 de milioane reprezintă undeva la 40 la sută, iar un procent de 60 la sută este legat de drumuri şi poduri. De asemenea, avem două axe de finanţare pe care în prezent le derulăm. Avem 104 contracte pe Programul Operaţional Infrastructură Mare în valoare de cinci miliarde de lei. De asemenea, avem în analiză şi în prezent, împreună cu Ministerul Energiei, am finalizat primul lot de opt judeţe, deci practic finanţările vor veni la nivelul întregii ţări, vorbim de şapte miliarde de lei. Sperăm ca în perioada următoare să încheiem şi pentru celelalte 34 de judeţe ordinele de ministru, în aşa fel încât şi aceste judeţe să poată intra în procedura de achiziţie pentru implementarea acestor proiecte pe gaze naturale", a mai afirmat Adrian Veştea.