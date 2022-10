Când începe programul ”Rabla local” prin care se pot obține 3.000 de lei pentru mașinile vechi. Dosarele se depun la primărie

Prima ediţie a programului "Rabla local", prin care cetăţenii îşi vor putea casa maşinile mai vechi de 15 ani în schimbul unui voucher de 3.000 de lei, va începe la jumătatea lunii octombrie.

Anunțul a fost făcut de directorul de Comunicare din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mihai Drăgan."Programul "Rabla local" îl lansăm, în premieră, la jumătatea lunii octombrie. Este un program care se adresează cetăţenilor care doresc să caseze maşini, dar nu neapărat să şi achiziţioneze una nouă. Sperăm să prefere transportul în comun, pentru că e o variantă foarte, foarte sănătoasă pentru mediu.Programul acesta vine în contextul în care România are obligaţia, prin PNRR, să caseze până în anul 2026 un număr de 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani. Acest program îl lansăm pentru prima dată anul acesta, cu un buget de 50 de milioane de lei. Vom avea o primă de casare de 3.000 de lei pentru cetăţenii care doresc să-şi caseze maşinile, iar 80% din buget va fi suportat de către minister, prin Fondul pentru Mediu, şi 20% de către autoritatea publică locală. Programul se va desfăşura prin autorităţile publice locale, aşa că cetăţenii doritori trebuie să meargă la primărie şi să depună acolo dosarele pentru înscrierea în program. Sperăm să casăm prin acest program, anul acesta, undeva în jur de peste 20.000 de autovehicule vechi. Cu siguranţă, dacă se va dovedi un succes, aşa cum se preconizează, sperăm să repetăm programul cu bugete mai mari în anii viitori", a declarat Drăgan, joi, la conferinţa de deschidere a Salonului Auto Bucureşti (SAB) & Accesorii 2022, de la Romexpo.În acelaşi context, reprezentantul Ministerului Mediului a amintit de programele guvernamentale "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus"."Anul acesta, ministerul a oferit prin Fondul pentru Mediu cel mai mare buget din istoria programelor "Rabla". Vorbim în total de peste 1,2 miliarde de lei, alocate în bugetele "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus" pentru înnoirea pe de o parte a parcului auto, casarea maşinilor vechi şi achiziţionarea unora mai puţin poluante şi, bineînţeles, a maşinilor electrice şi hibrid plug-in.Am lansat o nouă sesiune de finanţare pentru cele două programe, vinerea trecută, şi pot să vă spun că bugetul pentru "Rabla Plus", cel puţin pentru persoanele juridice, a fost epuizat în 20 de minute de la deschiderea sesiunii de finanţare