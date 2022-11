Începe o nouă rundă a programului rabla pentru electrocasnice. Când se dă startul înscrierilor

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.

Potrivit AFM, persoanele fizice au la dispozitie 5 zile in vederea inscrierii in program prin crearea contului de utilizator in aplicatia informatica incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00."Programul Rabla pentru Electrocasnice s-a bucurat inca de la inceput de un succes urias in randul populatiei, astfel ca am luat hotararea ca bugetul alocat in anul 2022 sa fie cel mai mare de pana acum, alocand 100 milioane pentru cele doua sesiuni din acest an, cu 25 de milioane mai mult fata de anul trecut. Reamintim tuturor celor interesati sa participe in program, in oricare dintre etape, ca este necesar sa isi creeze un cont de utilizator. Este foarte important acest pas, deoarece prin intermediul acestui cont veti putea selecta electrocasnicele dorite in fiecare dintre cele trei etape. In cazul in care aveti deja un cont de utilizator, creat in editiile anterioare ale programului, nu trebuie sa va creati alt cont, ci doar sa va autentificati utilizand adresa de e-mail si parola setata de dumneavoastra. In cazul in care ati uitat datele contului, acestea pot fi recuperate urmand pasii descrisi in aplicatia informatica", a declarat presedintele AFM, Laurentiu-Adrian Neculaescu.Dupa inscrierea solicitantilor prin crearea conturilor de utilizator, demareaza etapele de selectie, in aplicatia informatica, a voucherelor aferente echipamentelor incluse in program.Calendarul de desfasurare a programului pentru aceasta sesiune este urmatorul:- Inscrierea persoanelor fizice in aplicatie, prin crearea conturilor de utilizator (21.11.2022, ora 1000 - 25.11.2022, ora 2359);- Etapa I: Selectia voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe/vase si frigiderele/congelatoarele (05.12.2022, ora 1000 - 09.12.2022, ora 2359, sau pana la epuizarea bugetului), avand un buget de 25.000 mii lei;- Etapa II: Selectia voucherelor aferente categoriei din care fac parte laptopurile si tabletele (12.12.2022, ora 1000 - 16.12.2022, ora 2359 sau pana la epuizarea bugetului), avand un buget de 10.000 mii lei;- Etapa III: Selectia voucherelor aferente categoriei din care fa