Prognoza dobânzilor pentru 2022: avantajul ratei real negative din România și perspectivele de la nivel global

România a început anul 2021 cu o dobândă de referință de 1,5%, redusă în prima ședință a anului din ianuarie la 1,25% iar Banca Națională a României (BNR) a făcut turnura abia în octombrie, majorând dobândă de referință în două secvențe de câte 0,25%, ajungând în prezent la 1,75%, a declarat Senior Broker la TradeVille, Mihai Nichisoiu.

SUA vorbeşte despre trei majorări ale dobânzii de referință posibile în 2022, cu efecte până în 2024

Preşedintele Rezervei Federale a renunțat a descrie inflația ca având un caracter pur temporar

Rata anuală a inflației în zona euro a crescut la cea mai mare valoare după 1991

O imagine sensibil diferită se conturează în Europa de Est

Aşa se face că România are, în prezent, un nivel real negativ al dobânzii, calculat ca diferență între valoarea dobânzii de referință și rata anuala a inflației, anume -6,05%, identic celui din Polonia. În Ungaria, nivelul real negativ al dobânzii este de -5%. În zona euro, nivelul real negativ al dobânzii este de -4,9%, în timp ce în Statele Unite este de -6,8%."Dobânzile real negative sunt asociate în mod tradițional cu aprecieri ale burselor de acțiuni, întrucât banii continuă să fie excepțional de ieftini, iar lichiditatea rămâne semnificativă.În plus, costurile de finanțare rămân și ele extrem de scăzute, ceea ce avantajează un număr important de companii, majoritatea acestora fiind deja listate la bursă sau pregătind debutul pe piață de capital", a mai explicat Mihai Nichisoiu.Pe tărâm american, Rezerva Federală a semnalizat, pe 15 decembrie, că este pregătită să majoreze dobândă de referință din Statele Unite mai devreme decât estima anterior, este de părere analistul TradeVille.Practic, instituția vorbește acum despre trei majorări posibile în 2022, urmate de încă două în 2023 și 2024. În prezent, dobândă de referință din Statele Unite este setată în intervalul 0% - 0,25%.Cu aceeași ocazie, Rezerva Federală a transmis că este pregătită să oprească mai devreme decât credea inițial cumpărările masive de active financiare inițiate la debutul pandemiei COVID-19, care, în prezent, totalizează lunar 120 miliarde USD."Noul semnal al Rezervei Federale oferă în sfârșit predictibilitate piețelor financiare. Faptul că banca centrala americana devine mai atenta la presiunile inflaționiste mulțumește deocamdată atât bursele de acțiuni, cât și piețele de obligațiuni guvernamentale. Este dificil de crezut că dobânzile vor creste într-un mod abrupt, așa cum s-a întâmplat în precedentul ciclu economic hiper-inflaționist din anii '70 - '80", a mai indicat Mihai Nichisoiu.Ultima ședință de politica monetară a Rezervei Federale survine la doar câteva săptămâni după ce președintele instituției, Jerome Powell, a renunțat la a mai descrie inflația ca având un caracter pur temporar.Cele mai recente date economice par să suștină turnura lui Powell: în noiembrie, inflația anuala calculata la nivelul preturilor de consum din Statele Unite a crescut la 6,8%, situandu-se peste așteptările analiștilor și indicând cea mai mare valoare după noiembrie 1990.La nivelul preturilor de producție, rata anuala a inflației a fost de 9,6%, punctând cea mai mare valoare de când datele au început să fie compilate în urma cu o decada.În 2021, inflația nu s-a manifestat izolat în Statele Unite, ci a cuprins majoritatea economiilor dezvoltate, emergente și de frontieră.În zona euro, rata anuala a inflației a crescut în noiembrie la 4,9%, marcând cea mai mare valoare după iulie 1991, semnificativ peste obiectivul oficial de 2% al Băncii Centrale Europene.Inflația a accelerat la 6% în Germania, 5,6% în Spania, 4% în Italia și 3,4% în Franța. În ansamblu la nivelul blocului, preturile la energie au crescut cu peste 27% fata de noiembrie 2020. Și totuși, Banca Centrala Europeana nu pare pregătită deocamdată să urmeze Rezerva Federală în intenția normalizării dobânzilor.Pe 8 decembrie, banca centrală a Poloniei a majorat surprinzător dobândă de referință, de la 1,25% la 1,75%, pentru a contracara o creștere substanțială a inflației, rata anuala a acesteia situandu-se în noiembrie la 7,8%, cel mai ridicat nivel din ultimii 21 de ani.A fost pentru a treia oara în acest an când dobândă de referință a fost ridicata în Polonia, valoarea acesteia rămânând la numai 0,1% în cea mai mare parte a anului. Banca centrala urmărește un nivel maxim de inflație de 3,5%, cu mult depășit la finalul acestui an.Pe 14 decembrie, banca centrala a Ungariei a majorat dobândă de referință la 2,4%, cea mai mare valoare din ultimii 7 ani. Aici, rata anuala a inflației a săltat în noiembrie la 7,4%, cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani. Banca centrala a Ungariei urmărește un nivel maxim de inflație de 4%, și în acest caz cu mult depășit la finalul acestui an.