Rata anuală a inflației a ajuns la 16,8 la sută. Untul, uleiul, zahărul și făina s-au scumpit cel mai mult

Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul National de Statistica.

"Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%", indica INS.Conform INS, preturile de consum in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 au crescut cu 1,3%.Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2021 - noiembrie 2022) fata de precedentele 12 luni (decembrie 2020 - noiembrie 2021) este 13,1%.Indicele armonizat al preturilor de consum in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 este 101,24%.Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 14,6%.Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2021 - noiembrie 2022) fata de precedentele 12 luni (decembrie 2020 - noiembrie 2021) determinata pe baza IAPC este 11,4%.Potrivit Biziday, Institutul National de Statistica arata o crestere cu +21,5% in privinta alimentelor, +16,1% in privinta marfurilor nealimentare si +9,5% in sectorul serviciilor.Din octombrie in noiembrie, ouale s-au scumpit cu +7,2%, produsele lactate cu +3,1%, iar zaharul cu +4,4%. In schimb, citricele s-au ieftinit usor (-3,3%), intrucat cererea a crescut pe masura ce se apropie sarbatorile de iarna.In ultimul an, cel mai mult s-a scumpit untul (+43,4%), apoi uleiul comestibil (+40,6%), cartofii (+39,5%) si faina (+33,8%). Energia electrica a fost in noiembrie cu +47,1% mai scumpa decat in aceeasi luna din 2021, iar gazele cu +37,6%. ...citeste mai departe despre " Rata anuala a inflatiei a ajuns la 16,8 la suta. Untul, uleiul, zaharul si faina s-au scumpit cel mai mult " pe Ziare.com