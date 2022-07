Rata anuală a inflaţiei a urcat la 15,1% în iunie. Cu cât au crescut prețurile

Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,1% in luna iunie a acestui an, de la 14,5% in mai, in conditiile in care preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 17,92%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 14,67%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 7,81%, conform datelor publicate marti, 12 iulie, de Institutul National de Statistica (INS).

"Preturile de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 10,0%. Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iulie 2021 - iunie 2022) fata de precedentele 12 luni (iulie 2020 - iunie 2021) este 9,3%", se arata in comunicatul INS.Indicele armonizat al preturilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflatiei la nivelul statelor membre ale UE, este 100,78% in iunie comparativ cu mai.Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 13%.Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iulie 2021 - iunie 2022) fata de precedentele 12 luni (iulie 2020 - iunie 2021) determinata pe baza IAPC este 7,9%.INS precizeaza, in context, ca s-au luat in considerare prevederile O.U.G. nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.BNR a majorat la 12,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 6,7% pentru sfarsitul anului viitor. ...citeste mai departe despre " Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,1% in iunie. Cu cat au crescut preturile " pe Ziare.com