Gaz natural lichefiat din Azerbaidjan, tot mai aproape de România. Ciucă: ”La final sperăm să avem cele două terminale”

Premierul Nicolae Ciuca a participat miercuri, 19 octombrie, la Palatul Victoria, alaturi de Mikayil Jabbarov, ministrul Economiei, si Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan, precum si de ministrul roman al Energiei, Virgil Popescu, la semnarea unui memorandum intre compania azera SOCAR si ROMGAZ privind realizarea unei investitii comune intr-o facilitate de gaz natural lichefiat la Marea Neagra.

"In aceasta dupa-amiaza a avut loc o intalnire intre reprezentantii Ministerului Energiei din Azerbaidjan si Ministerul Energiei din Romania, a celor doua companii nationale, SOCAR din Azerbaidjan si Romgaz din Romania, care vor fi implicate direct in acest proiect, un proiect pe care-l asteptam cu foarte mare interes, pentru ca este un proiect nou, atat pentru noi, cat si pentru Azerbaidjan. Faceam mentiunea ca la intalnirea anterioara pe care am avut-o la 1 octombrie la Sofia, cu presedintele Azerbaidjanului, domnul Aliyev, am discutat despre posibilitatea demararii unui astfel de proiect. Iata ca, la nici trei saptamani, are loc demararea procesului prin care acest proiect sa poata incepe sa fie implementat ", a declarat Nicolae Ciuca.El a precizat ca implementarea proiectului va demara cu un studiu de fezabilitate, finantat in comun de catre ambele parti."Asteptam sa vedem, in foarte scurt timp, studiul de fezabilitate finalizat. Ne-am angajat ca o companie internationala sa deruleze studiul de fezabilitate si, in felul acesta, sa avem garantia ca el va fi adus la bun sfarsit, pentru ca avem nevoie de acest gaz si de constructia capabilitatilor, de asemenea, intr-un timp foarte scurt.La final speram sa avem cele doua terminale, de-o parte si de alta, pe malul estic si pe malul vestic al Marii Negre, astfel incat sa putem sa diversificam si sa suplimentam coridoarele de aducere a gazului din Bazinul Marii Caspice catre Europa", a declarat Ciuca.Acesta a mentionat ca, in intalnirea pe care a avut-o anterior semnarii memorandumului cu oficialii azeri, discutiile au vizat, de asemenea, celelalte elemente de colaborare cuprinse in ansamblul parteneriatului strategic dintre Romania si Azerbaidjan."In continuare, cautam impreuna solutii pentru materializarea aducerii gazelor din Marea Caspica prin conducta transanatoliana Turcia-Bulgaria-Romania si din Romania, desigur, catre celelalte tari beneficiare,