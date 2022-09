Recesiunea globală nu va ocoli România. Ce se întâmplă anul viitor cu economiile lumii

Semnele unei recesiuni globale sunt vizibile de mai multa vreme iar riscul cel mai ridicat este pentru anul 2023. Romania nu va fi ocolita de recesiunea globala, daca presiunea pe piata energiei nu se va tempera cat mai repede.

Analistul XTB Romania Claudiu Cazacu a explicat intr-o analiza pe financialintelligence.ro pentru unele categorii de consumatori si companii "constranse de preturi mai mari, dobanzi mult mai aspre decat cele cu care se obisnuisera, si o cerere mai redusa, o parte din anul viitor se poate "simti" ca o recesiune, mai ales prin comparatie cu redresarea puternica atinsa in 2021 si prima parte a acestui an"."Este foarte probabil ca economia globala sa franeze rapid, iar o serie de tari sa intre in recesiune, cel putin in prima jumatate a anului viitor, iar unele la nivelul intregului an", a precizat expertul.Pe de alta parte, Banca Mondiala estimeaza ca inasprirea politicii monetare va duce la o crestere de doar 0,5% a economiei globale. Apropierea de linia neutra e departe de a fi confortabila.Ce se va intampla cu Romania in 2023In opinia XTB, tara noastra risca "o incetinire pronuntata in 2023, de la un ritm de crestere solid care se poate apropia de 6% pana la finalul acestui an".Prognoza din vara a Comisiei Europene, de 2,6% pentru avansul PIB-ului in Romania in 2023, se loveste de necesitatea de a echilibra bugetul impovarat cu dobanzi mai mari si cheltuieli neflexibile si de a gestiona consumul erodat de inflatie, intr-un context de piete de export in in scadere (Germania, prima destinatie de export pentru tara noastra, fiind serios afectata de criza energiei)."In aceste conditii, riscul unei recesiuni tehnice este ridicat si se poate materializa, daca presiunile din piata energiei nu se tempereaza relativ rapid, in lunile urmatoare", a adaugat Claudiu Cazacu.De altfel, conform expertului, pe un orizont scurt spre mediu, deficitul de cont curent, care ar putea ajunge la peste 9% din PIB, anul acesta, este o sursa de preocupare, mai ales intr-o perioada in care costul datoriei se afla la niveluri mult mai ridicate fata de anii anteriori.Ce se intampla in alte tariSunt si tari ca Polonia, Republica Ceha, Slovacia, care au trecut de la surplus la deficit de cont curent si a caror situatie este, totusi, relativ mai favorabila: deficitul ar putea ajunge la 5% din PIB