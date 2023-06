Imensele rezervoare de gaz ale Ucrainei ar putea fi salvarea Europei în iarna lui 2023. ”Conectivitatea la piețele din UE este excelentă”

Utilizarea capacităților subterane de stocare a gazelor din Ucraina ar putea fi o parte importantă a eforturilor Uniunii Europene de a asigura aprovizionarea cu energie și de a contracara politica lui Vladimir Putin, scrie Bloomberg.

Oficialii europeni se gândesc cum să acceseze cea mai mare rețea de depozite de gaze a continentului atunci când cererea și prețurile cresc în timpul iernii.Având în vedere că rezervoarele din UE se apropie deja de capacitatea maximă - în prezent peste 70% - stocarea combustibilului în Ucraina ar putea preveni o supraaprovizionare în următoarele luni.Pentru ca stocarea gazelor în Ucraina să fie viabilă, prețurile trebuie să scadă suficient pentru a justifica costul. De asemenea, UE va trebui probabil să intervină pentru a oferi protecție împotriva potențialelor pierderi cauzate de război.Inițiativa face parte dintr-un efort de a scăpa de panica care a dus la prețuri record și intervenția guvernamentală anul trecut. Pentru a proteja întreprinderile și consumatorii, guvernele UE au alocat 646 de milioane de euro, potrivit think tank-ului Bruegel, și cu greu își pot permite asta din nou.În timp ce companiile energetice europene au stocat gaze în Ucraina până la invazia rusă din februarie 2022, furnizarea de gaze către o țară angajată în ostilități ar fi o premieră, iar discuțiile reflectă gama restrânsă de opțiuni a Europei și modul în care războiul a schimbat riscurile.Energia a fost o armă în conflict încă de la început. Explozia barajului Kakhovka de pe Nipru săptămâna trecută este cel mai recent exemplu în acest sens. În ultimul an, Kremlinul a tăiat treptat livrările de gaze, creând ravagii pe piețele energetice din Europa. Aceste preocupări rămân, iar Ucraina oferă asistență.Stocarea gazelor pentru Europa nu numai că ar aduce venituri atât de necesare țării, dar ar întări legăturile cu UE.Instalațiile de depozitare a gazelor din Ucraina, situate în relativă siguranță la o adâncime de 2 km sub pământ, se ridică la peste 30 de miliarde de metri cubi. Operatorul „Ukrtransgaz" asigură o treime din aceste zone, ceea ce echivalează cu aproximativ 10% din nevoile UE în trimestrul IV al anului trecut.„Facilitățile de stocare din Ucraina au potențialul de a ajuta la echilibrarea cererii și ofertei în a doua jumătate a verii anului 2023, având în vedere conectivitatea lor excelentă