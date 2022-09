Ce nu face Guvernul când se apropie crizele financiare. Analist: ”Toate cifrele atrag atenția asupra unui pericol imens”

Analistul economic Nicolae Taranu spune ca in curand ne vom lovi de o criza care vine cu o problema care nu a fost luata prea in serios in ultima perioada: deficitul de cont curent.

Intr-o perioada in care toata lumea vorbeste despre criza economica, inflatie, somaj, pensii, preturi mari la energie, acest indicator de masurare a comertului unei tari, ce arata ca valoarea bunurilor si serviciilor importate este mai mare decat valoarea bunurilor si serviciilor exportate, numit deficit de cont curent, pare sa fie uitat.BNR a raportat pe 14 august, ca deficitul de cont curent a urcat la 12,298 miliarde de euro dupa primele sase luni ale acestui an, de la 7,203 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, un avans de aproape 70,73%.Cum ne afecteaza acest deficit comercial economia inaintea crizeiAnalistul economic Nicolae Taran a explicat pentru Ziare.com cum a variat deficitul de cont curent incepand din anul care prevestea criza din 2008 si pana in prezent. Valorile acestui indicator arata ca romanii ar trebui sa ne puna pe ganduri."In 2007, deficitul de cont curent al Romaniei (indicator de masurare a comertului unei tari, ce arata ca valoarea bunurilor si serviciilor importate este mai mare decat valoarea bunurilor si serviciilor exportate. Acesta este cunoscut si sub denumirea de deficit comercial n.r) a fost de 17,3 miliarde de euro. In 2021 a urcat la 16,7 miliarde de euro, dupa ce in aceasta perioada de 14 ani nu a mai atins o valoare atat de mare. A fost destul de mic, de cateva miliarde de euro pe an.Dar acum daca ne uitam la ce s-a intamplat in prima jumatate a anului, cred ca romanii ar trebui sa devina mai prevazatori.In primele sase luni, deficitul de cont curent a fost de 12,3 miliarde de euro. Deci aproape cat tot anul trecut, in doar sase luni.Acest lucru inseamna 850 de euro pe cap de locuitor. In sase luni, fiecare dintre noi romanii am cheltuit cate 850 de euro, un salariu mediu pe economie, ca sa importam mancare, energie, haine, sa mergem in vacante. Nu este nimic personal, nu vreu sa-i critic pe cei care merg in vacante in strainatate, vreau sa spun ca nu ne mai putem permite un asemenea deficit de cont curent.", a explicat Nicolae Taran.De ce se va intampla acest lucru?Profesorul Nicolae Taran arata ca, "in 2007, noi am avut un Produs Intern Brut (PIB) de aproape 1 ...citeste mai departe despre " Ce nu face Guvernul cand se apropie crizele financiare. Analist: "Toate cifrele atrag atentia asupra unui pericol imens" " pe Ziare.com