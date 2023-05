Român săltat de poliție după ce și-a distrus intenționat afacerea. A vândut mașini sub prețul pieței până și-a băgat firma în faliment

Administrator din Suceava a vândut mașini sub prețul pieței până și-a băgat firma în faliment FOTO Poliția Română

Administratorul unei firme din Suceava, acuzat că a vândut, în 2019, 11 autoturisme sub valoarea reală, provocând un prejudiciu societăţii de aproape 400.000 de lei, a fost reţinut.

Potrivit anchetatorilor, firma nu a mai putut continua activitatea. Bărbatul din Suceava a fost reținut de poliție în urma unor percheziții domiciliare.”La data de 8 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava - Biroul de Investigare a Criminalității din Mediul de Afaceri au efectuat 3 percheziții domiciliare, într-un dosar de delapidare.Perchezițiile au fost desfășurate în municipiul Suceava și comuna Ipotești, fiind descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie în cauză, 212.750 de euro și 45.800 de lei.Totodată, a fost indisponibilizat un autoturism, în valoare de 22.000 de euro și a fost aplicat sechestru asigurător pentru 7 autovehicule, până la concurența a 80.000 de euro”, se arată într-un comunicat al poliției.În urma cercetărilor și administrării materialului probator, a fost dispusă reținerea, pentru 24 de ore, față de un bărbat, de 36 de ani, din municipiul Suceava, care va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cu propunere de luare a unei măsuri privative de libertate.Cauza privește fapte comise prin traficarea de către un administrator (bărbatul reținut, de 36 ani), în perioada 23 ianuarie – 11 februarie 2019, prin efectuarea unor acte de dispoziție juridică, a 11 autovehicule, la prețuri sub valoarea reală, provocând agentului economic administrat un prejudiciu de 390.979 de lei și incapacitatea agentului economic de a mai desfășura activitate economică.Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea și probarea întregii activități infracționale, urmând a se dispune procedural, prin unitatea de parchet competentă. ...citeste mai departe despre " Român săltat de poliție după ce și-a distrus intenționat afacerea. A vândut mașini sub prețul pieței până și-a băgat firma în faliment " pe Ziare.com