Zeci de români afectați de situația de la Blue Air sunt blocați în Cipru. Motivul pentru care nu pot fi ajutați de autorități

Peste 50 de turisti romani afectati de situatia de la Blue Air sunt inca blocati in Cipru. Ei au cerut ajutorul consulatului Romaniei, insa au aflat ca trebuie sa se descurce singuri.

Am avut un avion de repatriere, au fost peste 90 de cazuri, unii s-au retras, ultima cifra la imbarcare a fost 89. Si mai exista un numar de peste 50 de solicitari inregistrate in acest moment la sectia consulara. Dar nu stim cum vom da curs acestor solicitari, pentru ca pana la urma aceste zboruri de repatriere au insemnat o solutie la o criza pe care, sigur, nu si-a dorit-o nimeni, dar nu pot continua la nesfarsit", a afirmat Mihalache.Potrivit acestuia, cetatenii romani vor trebui sa apeleze la instrumentele comerciale pe care le au la dispozitie."In fond este vorba de chestiuni private si nu este vorba de chestiuni care angajeaza responsabilitatea statului. Responsabilitatea statului este pentru situatii de razboi, crize umanitare, pentru catastrofe, nu neaparat intreruperea zboruri", a argumentat diplomatul roman."Cu alte cuvinte, cred ca romanii vor trebui, incet-incet, sa se descurce singuri, nu neaparat sa apeleze la asistenta statului, pentru lucruri care tin de chestiuni private: drumuri, vacante si asa mai departe. Argumentul "am ajuns in Cipru si nu am bani cu care sa ma intorc" cred ca este un pic exagerat in raportul datoriei pe care statul o are fata de cetatenii sai. Repet, statul are datorii in ceea ce priveste situatii de razboi, catastrofe naturale, crize umanitare. Dar cred ca fiecare dintre noi, atunci cand din pacate este confruntat cu o situatie care tine de un contract privat, un bilet de avion si asa mai departe, trebuie sa se invete sa se descurce singur", a completat Mihalache.