Câți turiști români au vizitat Bulgaria în vara lui 2021. Număr de trei ori mai mare comparativ cu sezonul estival precedent

Bulgaria a primit peste 461.000 de turişti români în vara 2021, de aproape trei ori mai mulţi decât în anul precedent şi cu peste 50% mai mulţi decât în 2019. Doar în luna august, ţara vecină a fost vizitată de 250.613 de români."Conform unui studiu efectuat pe baza datelor obţinute de la institutul de statistică din Bulgaria, dacă în perioada mai - august 2020 ţara vecină a fost vizitată, pentru odihnă şi excursii, de 177.757 de români, în acest an cifra a ajuns la 461.343, cu 259,54% mai mult, deci există o creştere de aproape trei ori", arată compania de turism Travel Planner.Doar în luna august, statisticile din Bulgaria au înregistrat 250.613 de români, faţă de 110.190, câţi erau anul trecut."Mai surprinzător este că şi faţă de sezonul estival 2019, ultimul an normal, 2021 a înregistrat o creştere de 52,7% a turiştilor români. În 2019, Bulgaria a fost vizitată, în perioada mai – august, pentru odihnă şi excursii, de 302.131 de români", spun reprezentanţii touroperatorului.Românii au fost, şi în acest an, principalii turişti pe litoralul bulgăresc, alături de cei bulgari. La distanţă, topul turiştilor străini este urmat de Germania, Ucraina, Polonia, Serbia, Franţa şi Olanda.30% din totalul turiştilor de pe litoralul bulgăresc au fost, în acest an, români, dintr-un total de 1.532.505 de turişti. Anul trecut, dar în contextul unei cifre mult mai mici, românii au reprezentat aproape 40% din totalul turiştilor, iar în 2019, ultimul an turistic normal, doar 8,37%."Deşi a fost înregistrată o creştere de aproape 3 ori faţă de anul precedent, 2021 a fost totuşi un an foarte greu, care a pus presiune foarte mare atât asupra agenţiilor de turism, cât şi asupra hotelierilor. Pe de o parte agenţiile au procesat într-un timp foarte scurt un volum mare de rezervări, iar hotelierii nu au prevăzut o creştere bruscă a numărului de turişti şi, în unele momente, au reuşit cu greu să facă faţă acestei situaţii.Am remarcat o revenire a numărului de turişti români care au ales litoralul bulgăresc, faţă de celelalte pieţe, care au stagnat foarte mult. Alături de turiştii bulgari, românii au fost cei mai numeroşi şi au salvat pentru al doilea an consecutiv litoralul bulgăresc.