Soluție pentru românii care primesc facturile la energie cu întârziere: ”E anormal să plătească suma întreagă”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat luni, despre cei care primesc facturile de curent cu întârziere, că a solicitat ca acea sumă să fie eşalonată, astfel încât cetăţenii să poată să îşi plătească factura.

Premierul a fost întrebat despre reglementarea preţului la energie pentru doi ani, aşa cum apare în forma ordonanţei adoptate de Executiv, deşi în declaraţiile sale afirmase că măsurile vor fi pe un an de zile. Şeful Executivului a arătat că "este o decizie pe care au convenit-o cu toţii, să avem asigurată această predicţie pentru doi ani de zile"."Iniţial am afirmat că ne dorim pentru un an, pentru că aşa a fost stabilit în ordonanţele pe care le produsese săptămânile trecute", a mai spus el.Nicolae Ciucă s-a referit şi la situaţiile în care facturile vin cu întârziere de câteva luni."Pentru furnizorii care nu au fost în măsură să trimită, să transmită facturile la timp, este absolut anormal ca orice consumator final să primească factura după cinci luni sau şase luni şi să plătească întreaga sumă. Ca atare, am solicitat ca acea sumă să fie eşalonată, astfel încât cetăţenii să poată să îşi plătească factura", a spus el.Întrebat dacă o factură întârzie 5 lui ea poate să fie eşalonată pe 5 luni, premierul a răspuns:"Total de acord, de altfel mi se pare normal".