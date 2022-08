Peste 70% dintre români preferă să schimbe jobul decât să ceară o mărire de salariu ANALIZĂ

Sapte din zece angajati romani (70%) se asteapta la venituri mai mari cu cel putin 20%, dar ezita sa solicite angajatorului o marire de salariu si prefera sa plece la o alta firma, releva o analiza realizata de o companie specializata in resurse umane.

"Aproximativ 70% dintre candidatii cu care intram in contact isi doresc salarii cu cel putin 20% mai mari de la urmatorul loc de munca. Insa multi ezita sa ceara argumentat salarii mai mari si prefera sa plece direct din actuala pozitie. Este o situatie cumva paradoxala, pentru ca multi candidati spun ca motivul pentru care renunta la un loc de munca este lipsa majorarii salariului, dar ei nici macar nu cer o marire. Dar, fie ca este vorba de replacement sau de pozitii noi, in contabilitate si HR se observa cea mai mare cerere. Acestea sunt domeniile in care am recrutat cel mai mult in acest an", a explicat Cristina Profeanu, consultant Resurse Umane, Trainer si Coach autorizat in domeniul resurselor umane.Conform datelor centralizate, in timp ce 42% dintre angajati spun ca sunt necesare cresteri salariale pentru a aborda fluctuatia personalului, doar 18% dintre angajatori considera acest aspect ca fiind important.In acelasi timp, un studiu realizat pe un esantion de 1.500 de lideri de afaceri, peste 17.000 de angajati din 22 de tari si 26 de sectoare industriale arata ca 43% dintre salariati declara ca sunt dispusi sa renunte la locul de munca actual in urmatoarele 12 luni."Pentru a-si fideliza angajatii valorosi, o mare parte a angajatorilor au inceput sa puna mai mult accent pe flexibilitatea programului. Totodata, ofera beneficii inexistente in perioada pre-pandemica, precum cresterea numarului zilelor de concediu, tichete cadou, bugete pentru formare profesionala si munca de acasa sau in sistem hibrid. O presiune suplimentara este cauzata si de scaderea record a numarului de angajati din Romania.Daca in 2019, in Romania erau angajate 4,2 milioane de persoane (similar cu anul 2018), in 2020 numarul acestora s-a redus la 4,1 milioane de persoane, iar in 2021 a ajuns la aproximativ 3,8 milioane persoane, conform unui studiu. De aceea, este esential ca intre angajator si angajati sa existe o comunicare cat mai deschisa despre evolutia companiei, sunt de parere expertii in resurse umane. Angajatorii trebuie sa traseze echipei obiective cat mai clare si care sa fi ...citeste mai departe despre " Peste 70% dintre romani prefera sa schimbe jobul decat sa ceara o marire de salariu ANALIZA " pe Ziare.com