România este printre statele cu cea mai mică rezervă de gaz pentru iarnă. Discuțiile despre majorarea capacităților de stocare au început încă din mai

Statele Uniunii Europene trebuie sa aiba 80% gaz in depozite pana la 1 noiembrie, conform unei decizii de joi, 23 iunie, a Parlamentului European. Romania este la coada UE din punctul de vedere al rezervelor, desi discutiile se poarta de la jumatatea lunii mai.

Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui sa isi umple rezervele de gaz la cel putin 80% pana in noiembrie pentru a se asigura ca au suficiente rezerve pentru iarna viitoare, a decis Parlamentul European, printr-un vot de urgenta acordat in contextul crizei energetice, potrivit romania.europalibera.org.Conform datelor oficiale, doar 39% din rezervoarele de stocare a gazului, in Romania, sunt pline la aceasta ora. Comparativ, media europeana este de 55%, iar state precum Portugalia sau Polonia au rezerve de peste 90%.Romania avea stocat pana pe 21 iunie aproximativ 13 twh, in depozitele Depomures si Depogaz Ploiesti.Situatia este similara cu cea din anii trecut, insa conditiile s-au schimbat dramatic, odata cu izbucnirea razboiului din Ucraina si a conflictului energetic dintre UE si Rusia.Germania, de pilda, care acum un an avea doar 38% din capacitate asigurata, acum are 58% din stoc acoperit, cifra Frantei a crescut de la 45 la 58%, iar Austria, statul cu cea mai mare dependenta de gazul rusesc, de la 28% la 42%.Regulamentul privind gestionarea gazelor in EuropaConsiliul Europei si-a exprimat deja acordul pe text, iar pentru a intra in vigoare mai este nevoie de semnare si publicarea in jurnalul oficial. Regulamentul mai prevede ca:tarile Uniunii si operatorii trebuie sa depuna eforturi pentru a asigura un nivel de umplere de 85%. In urmatorii ani, obiectivul va fi de 90%, pentru a proteja europenii de posibilele crize de aprovizionare;tarile Uniunii trebuie sa-si diversifice sursele de gaze naturale si sa-si extinda masurile luate pentru a asigura eficienta energetica;instalatiile de stocare a gazelor din UE vor capata statutul de infrastructura critica. Toti operatorii acestui tip de instalatii vor fi obligati sa obtina o certificare pentru a evita riscul ingerintelor straine;Ultimele estimari aratau ca Romania este in proportie de 20-25% dependenta e gaz din import.