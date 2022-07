România, confruntată cu cel mai secetos an agricol din istorie: „Vorbim despre o secetă extremă, de lungă durată”

România trece printr-o perioadă în care deficitul de precipitaţii este unul semnificativ, iar semnalele sunt în continuare că situaţia nu se va schimba, ceea ce va face cu siguranţă ca acest an agricol să fie unul dintre cei mai secetoşi din istorie, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

Conform estimărilor de specialitate, cele mai afectate culturi agricole sunt porumbul şi floarea-soarelui, în timp ce Moldova este regiunea atinsă cel mai grav de seceta pedologică extremă, cu cea mai redusă cantitate de precipitaţii din istorie, de 322,6 litri pe metru pătrat, în acest an.Cât va mai dura canicula, cum se transformă clima la nivel internaţional şi în ce stadiu se află proiectele pe care ANM le are în plan pentru a fi implementate sunt câteva dintre subiectele abordate în interviu de către Elena Mateescu.AGERPRES: Cele mai recente date arată că perioada 2012 - 2021 este cea mai călduroasă de când se fac măsurători în România. În acest ritm încotro ne îndreptăm, ce ne aşteaptă?Elena Mateescu: Într-adevăr, perioada 2012 - 2021 reprezintă perioada cea mai caldă de 10 ani consecutiv din ţara noastră, în care valorile de temperaturi au înregistrat la nivel anual abateri termice pozitive între 0,68 grade Celsius, cât am avut în 2021, până la 1,96 grade Celsius în 2019, cel mai călduros an din istoria măsurătorilor din 1901 şi până în prezent. Anii 2019 şi 2020 rămân în top cei mai calzi ani şi, cu siguranţă, şi anul 2022, aşa cum arată cel puţin evoluţia de la 1 ianuarie şi până în prezent. Ceea ce ne aşteaptă, cel puţin în următoarea perioadă, este posibil să se înscrie în seria anilor celor mai călduroşi.Oricum, vara 2022 este o vară a extremelor meteorologice. Dacă luna iunie, din punct de vedere termic, se situează ca fiind a cincea lună cea mai caldă din istorie, a treia cea mai secetoasă, nici "Luna lui Cuptor" nu face excepţie.Perioada 1-17 iulie o situează la o abatere faţă de normalul climatologic al lunii lui Cuptor în ţara noastră cu aproape un grad mai caldă, iar din punct de vedere pluviometric, din păcate, în top, fiind cea mai secetoasă perioadă din istorie, pentru că înregistrăm o cantitate medie de numai 35% din ceea ce ar fi normal pentru o lună iulie în ţara noastră.