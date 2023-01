România a depășit economic țări importante din Uniunea Europeană. PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns la un nivel fără precedent

România a înregistrat progrese semnificative odată cu aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, astfel că produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor a crescut considerabil în decurs de 26 de ani.

Mai exact, acest indicator a urcat de la 30,5% din media UE la nivelul anului 1995, la 74,2% în 2021, reiese din datele Eurostat citate de cursdeguvernare.ro.România se clasează astfel pe locul 22 la nivel european din punct de vedere al PIB/capita, la distanță foarte mică de statele din regiune.Polonia este la mai puțin de trei puncte procentuale distanță, respectiv la 77,1% din media UE, iar Ungaria la 0,8 puncte procentuale în față, respectiv la 75% din media UE. Față de Portugalia, suntem la mai puțin de 2pp.În ultimul deceniu, România a reușit să urce, la PIB/capita, de pe penultimul loc în UE (înaintea Bulgariei), pe locul 22, devansând Grecia, Slovacia, Croația și Letonia, ajungând la câteva puncte procentuale de Portugalia și Polonia – mai reiese din datele europene. Mai mult, în același interval, România a avut parte de a treia cea mai mare creștere a ponderii PIB per capita în media UE.Pe de altă parte, în țara noastră sunt înregistrate discrepanțe uriașe între regiuni. Dacă București are un PIB/capita dublu față de media națională, cel mai sărac județ din țară, Vaslui, are un PIB/capita de 36% din media națională.Regiunea București-Ilfov are un PIB/capita de 164% din media UE, al 14 cel mai ridicat din UE, mai reiese din datele Eurostat.