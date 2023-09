România, mai ”verde” pe zi ce trece. Producția industrială și consumul de energie electrică în economie continuă să scadă

Primele șapte luni ale anului în curs au continuat tendința de restrângere a producției industriale în România.

În același timp, consumul de energie electrică a scăzut semnificativ în aceeași perioadă, prin raportarea la primele șapte luni ale anului trecut.Deși aceste evoluții pot fi privite ca o subdezvoltare economică și o degradare a puterii de cumpărare a populației, Guvernul de la București se poate lăuda în fața autorităților europene că procesul de "înverzire" a economiei autohtone se desfășoară în continuare neperturbat.Consumul populației a scăzut cu peste 11%Producţia industrială a scăzut cu 5%, ca serie brută, în primele şapte luni ale anului în curs, comparativ cu intervalul similar din 2022, arată datele publicate miercuri, de Institutul Naţional de Statistică.În același timp, consumul final de energie electrică în economie s-a diminuat cu 5,8% în primele șapte luni din 2023, raportat la perioada similară a anului trecut.Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost cu 7,4% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2022.luminatul public a înregistrat o scădere cu 24,2%, iar consumul populaţiei a coborât cu 11,4%.Potrivit unui comunicat al INS, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2023, resursele de energie primară au totalizat 18,874 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 460.700 tep faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.Scăderea este cauzată de reducerea cu 8% a importurilor de energie primară, în timp ce producția internă a crescut cu 2,4%.Industria prelucrătoare, în suferințăRezultatele negative consemnate în primele șapte luni din 2023 în privința producției industriale au apărut ca urmare a scăderilor producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-11,2%).În același timp industria prelucrătoare s-a contractat cu 4,4%, în timp ce industria extractivă a crescut cu 3%, ca serie brută.Doar în luna iulie a acestui an producţia industrială a scăzut cu 6,2%, faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, ca urmare a scăderilor înregistrate de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-11,3%) și industria prelucrătoare (-6%).Pe de altă parte, industria extractivă a crescut cu 3,9%.Strategie europeanăTrebuie amintit faptul că economisirea energiei este una din strategiile principale în acest moment propuse de Comisia Europeană pentru a reduce independența energetică a UE, în același timp pentru a lupta cu schimbările climatice.Noile obiective adoptate de Parlamentul European în iulie 2023 stabilesc o reducere colectivă a consumului de energie de cel puțin 11,7% la nivelul UE până în 2030 (comparativ cu proiecțiile Scenariului de referință 2020).Țările UE trebuie să economisească în medie 1,5% pe an. Economiile de energie vor trebui să înceapă cu 1,3% pe an până la sfârșitul anului 2025, ajungând progresiv la 1,9% până la sfârșitul anului 2030.