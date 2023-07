România, o economie cu venituri ridicate – TradeVille

Vânzările De Apartamente Au Scăzut In S1 2023

In prima jumătate a acestui an, s-au cumpărat cu 22% mai puține apartamente decât in perioada comparabila din anul 2022, potrivit datelor ANCPI. In București, numărul de apartamente vândute a scăzut cu 27% fata de S1 2022. In doar cinci județe din Romania s-au cumpărat mai multe unități individuale in perioada ianuarie-iunie anul acesta. Este vorba de județele Vâlcea (+1% vs. S1 2022), Argeș (+2%), Călărași, Maramureș (+7%) si Prahova (+11%). (Sursa: Economica.net)Romania Rămâne O Economie Cu Venituri RidicateRomania s-a menținut, in anul 2022, in rândul tarilor cu venituri mari, potrivit unui clasament realizat de Banca Mondiala, in care se regăsesc toate tarile UE, cu excepția Bulgariei. Anul trecut, venitul brut național pe cap de locuitor a fost de 15,660 USD, in creștere fata de 14,200 USD, in anul 2021. Romania a intrat in categoria economiilor cu venituri ridicate in anul 2019. (Sursa: Economedia.ro)Rata Inflației In Germania A Crescut Din NouRata inflației in Germania a crescut la 6.4% in iunie 2023, de la 6.1% in mai 2023. Indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 0.3%, in iunie 2023 fata de luna precedenta. Preturile la energie, in iunie 2023, au fost cu 3% mai mari decât in aceeași luna a anului precedent, in timp ce preturile la alimente au înregistrat o creștere de 13.7% fata de luna iunie a anului trecut. Preturile serviciilor au fost cu 5.3% mai mari in iunie 2023 decât in aceeași luna a anului precedent. (Sursa: SeekingAlpha)Rata Șomajului In Creștere In UKȘomajul din Marea Britanie a crescut la 4% in perioada martie-mai. Aceasta creștere survine in condițiile in care economia se confrunta cu o inflație ridicata persistenta. Oficiul National de Statistica (ONS) a precizat ca rata șomajului a crescut de la 3.8% in precedenta perioada de trei luni care s-a încheiat in aprilie. Aceasta marchează prima data când rata a atins 4% de la începutul anului 2022, contrar așteptărilor analiștilor, care estimau ca aceasta va rămâne la 3.8%. (Sursa: Barrons)Agroland Agribusiness Preț curent 5.25 RON ( -0.94% ) MCap 29.9M P/E 14.66Agroland Agribusiness prezinta deciziile acționarilor privind Hotărârea nr. 5 a AGEA/28.04.2023. Astfel, cu privire la majorarea de capital propusa, 2 acționari au exprimat opțiunea de a pune la dispoziția societății 56,962 acțiuni noi, pentru a susținerea planurilor de dezvoltare ale acesteia. In schimb, aceștia vor primi o distribuție de numerar. Ceilalți acționari nu au întreprins niciun demers, astfel ca, in cazul lor, se considera aleasa opțiunea alternativa. Aceștia vor primi 0.0125742 acțiuni gratuite pentru fiecare 1 acțiune deținuta la data de înregistrare. Prețul de compensare este de 6.6059 RON/acțiune. (Sursa: BVB)Prebet Aiud Preț curent 2.30 RON (4.55% ) MCap 104M P/E 18.81Prebet va iniția programul de răscumpărare a propriilor acțiuni aprobat in AGEA din data de 26 aprilie 2023. Numărul maxim de acțiuni care pot fi dobândite sunt de maxim 2% din capitalul social subscris si vărsat. Prețul de răscumpărare este cuprins intre 1.84 RON/acțiune si 2.20 RON/acțiune. Scopul programului de răscumpărare este dobândirea de acțiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor. (Sursa: BVB)Aforti Holding - Obligațiuni 2025 Preț curent 68.03 RON (14.99% ) MCap 1.36MAforti Holding a anunțat ca intenționează sa publice raportul anual 2022 in data de 31 august 2023. Amânarea termenului publicării survine in contextul in care holdingul a reziliat contractul cu auditorul sau si se afla, in prezent, in negocieri pentru contractarea unui nou auditor. Recent, din cauza nepublicării raportului anual, acțiunile companiei au fost suspendate la tranzacționare pe piața NewConnect ale Bursei de Valori Varșovia. (Surse: BVB (1);BVB (2))Apple Inc. Preț curent 188.08 USD ( -0.28% ) MCap 2.96T P/E 31.48Apple a deschis un magazin in platforma de social media WeChat, deținuta de Tencent. Astfel, Apple își extinde canalele de retail in a doua cea mai mare economie a lumii. Utilizatorii WeChat vor putea achiziționa produse Apple, precum iPhone-uri, iPads si laptopuri Mac. Decizia Apple vine in contextul in care consumatorii utilizează din ce in ce mai mult aplicațiile de social media pentru a realiza achiziții. (Sursa: Reuters)Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent 297.40 USD (2.30% ) MCap 787B P/E 36.70Noul concurent al Meta Platforms pentru Twitter, Threads, a atins o borna impresionanta, depășind 100 de milioane de înscrieri in doar cinci zile de la lansare, potrivit directorului general Mark Zuckerberg. Aceasta performanta detronează ChatGPT din topul platformelor online cu cea mai rapida creștere. Threads a înregistrat o creștere exponențiala a numărului de utilizatori si a doborât recorduri încă de la debutul sau de miercurea trecuta. Personalități notabile, precum celebrități, politicieni si persoane influente, s-au adunat pe platforma, pozitionand-o ca fiind prima amenințare substanțiala la adresa platformei lui Musk. (Sursa: Reuters)Uber Technologies Inc Preț curent 44.36 USD (3.69% ) MCap 89.1B P/E -26.47Directorul financiar al Uber, Nelson Chai, se pare ca intenționează sa părăsească compania, potrivit Bloomberg News. Chai l-a informat pe directorul general al Uber cu privire la intențiile sale, dar nu a fost luata nicio decizie cu privire la momentul plecării sale. In urma acestei știri, acțiunile Uber au scăzut ușor, cu aproximativ 1% in timpul ședinței de tranzacționare after-hours. Chai s-a alăturat Uber in 2018 si a jucat un rol-cheie in IPO-ul companiei. El a supravegheat tranzacții semnificative in timpul mandatului sau, precum achiziția Postmates. (Sursa: Reuters)Novavax (consolidare 2019) Preț curent 9.62 USD (2.78% ) MCap 751MPrețul acțiunilor Novavax a înregistrat, luni, o creștere semnificativa de aproximativ 28%, marcând cea mai mare creștere într-o singura zi din decembrie 2021. Acțiunile companiei de biotehnologie au crescut in urma anunțului privind un acord revizuit de furnizare a vaccinului COVID-19 cu Canada. In conformitate cu noii termeni, Canada va renunța la unele doze de vaccin Novavax programate, amânând in același timp altele. In schimb, Novavax va primi doua transe egale in valoare totala de 349.6 mil. USD înainte de sfârșitul anului. Compania a subliniat ca, in ciuda modificării, valoarea totala a contractului inițial rămâne neschimbata. (Sursa: SeekingAlpha)Amazon Com Inc Preț curent 128.78 USD (1.30% ) MCap 1.31T P/E 305.58Amazon se așteaptă la noi recorduri, in cadrul evenimentului de 48 de ore, Amazon Prime Day. Pentru a încuraja consumatorii afectați de inflație sa cumpere, Amazon va aplica discounturi mai mari la produse. In ultimele șase trimestre, cu excepția unuia singur, veniturile in cadrul evenimentului Prime Day nu au depășit o rata de creștere de 10%. In anii de dinaintea pandemiei, ratele de creștere se situau, in general, la 25%. (Surse: The Wall Street Journal;US News)AIRBUS Preț curent 132.20 EUR (0.17% ) MCap 104BAirbus a inaugurat o noua linie de asamblare pentru aeronavele model A321neo, in sudul Franței. Evenimentul are loc in contextul in care Airbus se confrunta cu un nivel record al cererii pentru aeronave de mici dimensiuni. Noua linie de asamblare va aduce 700 de noi locuri de munca, pana in anul 2026. In trecut, in aceasta regiune, Airbus avea o linie de asamblare pentru aeronava A380. (Sursa: Reuters)Microsoft Corporation Preț curent 332.47 USD (0.19% ) MCap 2.47T P/E 35.89Microsoft a confirmat ca va continua sa reducă numărul locurilor de munca. Anunțul vine la o săptămâna după debutul anului fiscal 2024. Alături de Microsoft, Amazon si Google au recurs la reducerea forței de munca, după ce au suplimentat numărul angajaților pentru a face fata cererii in timpul pandemiei COVID-19. Conform purtătorului de cuvânt al Microsoft, compania își va continua ajustările organizaționale si ale forței de munca, continuând totodată investițiile strategice pentru a se dezvolta. (Sursa: CNBC)Deschide Cont la TradeVille.Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF.