România, al 4-lea cel mai mare producător de cereale din UE - TradeVille

Producția de cereale a României, din anul comercial 2023-2024, este estimata la aproximativ 22-23 mil. tone, a patra cea mai mare producție din UE, după Franța Germania si Polonia. In anul 2022, Romania a înregistrat o producție totala de 19.18 mil. tone de cereale, ceea ce se traduce printr-o creștere potențiala de 15%, in 2023. La nivelul UE, pentru anul 2023-2024, producția totala de cereale va depăși cu puțin recolta de anul trecut, ridicându-se la 270.8 mil. tone. Creșterea producției este atribuita in principal îmbunătățirii randamentelor, ca urmare a creșterii culturilor pe suprafețe reduse. (Sursa: Economica.net)

Creditele Noi în RON, în scădere în S1 2023In primul semestru din 2023, băncile de pe piața românească au acordat, credite noi in valoare de 19.5 mil RON, cu 9% sub nivelul din S1 2022. Pe de alta parte, creditele noi corporație in EUR au înregistrat un avans de 20% comparativ cu S1 2022, pana la 15.3 mld. EUR, datorita unor dobânzi mai accesibile decât cele ale creditelor in RON. Diferența de dobânda intre creditele noi in RON si cele in EUR a rămas ridicata si in 2023. Astfel, in primele 6 luni, dobânda medie la creditele corporație in RON a fost peste 9%, cu un vârf de 9.6% înregistrat in primele doua luni, in timp ce, pentru creditele corporație in EUR, dobânda medie a oscilat intre 5% si 6%. (Sursa: ZF Corporate)China Se Așteaptă La O Noua Contracție A ExporturilorChina se așteaptă in continuare la o contracție a exporturilor in luna iulie 2023, in condițiile condițiilor economice dificile cu care se confrunta consumatorii de pe piețele externe. Astfel, conform estimărilor, China se așteaptă la o contracție cu 12.5% a livrărilor externe, in luna iulie 2023, comparativ cu aceeași perioada din anul precedent, peste scăderea de 12.4% înregistrata in luna iunie. De asemenea, activitatea manufacturiera din China a scăzut pentru a 4-a luna consecutiva, in iulie 2023, amenințând perspectivele de creștere pentru al treilea trimestru si sporind presiunea asupra oficialilor pentru a pune in aplicare masurile politice promise pentru a stimula cererea interna, cu sectoarele serviciilor si construcțiilor care se afla în pragul contracției. Tod atâta, se așteaptă ca importurile sa se reducă cu 5.0%, după o scădere de 6.8% in iunie, reflectând o ușoara îmbunătățire a cererii interne. (Sursa: Reuters)Producția Industriala Germana A Scăzut In Luna IunieProducția industriala din Germania a scăzut cu 1.5%, in luna iunie 2023 fata de luna mai 2023, de trei ori mai mult decât anticipau economiștii. Fata de luna iunie 2022, contracția producției industriale a fost de 1.7%. Rezultatele indica o scădere a numărului de comenzi. In T2 2023, economia Germaniei a stagnat fata de perioada similara a anului trecut. Economistul principal al Commerzbank se așteaptă ca economia Germaniei sa se contracte din nou, in a doua jumătate a acestui an. (Surse: Reuters;Trading Economics)Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0815 RON ( -1.21% ) MCap 2.16B P/E 2.0105Midia Marine Terminal, parte a grupului KMG International, acționarul majoritar al Rompetrol, a început lucrările de revizie la terminalul marin din Marea Neagra, care asigura aprovizionarea cu țiței a Rafinăriei Petromidia. Având o capacitate de transfer de 16 mil. tone pe an, terminalul reprezintă unica facilitate de incarcare-descarcare țiței din Romania. Lucrările vor dura aproximativ 3 săptămâni, iar investiția totala este estimata la aproximativ 4.3 mil. USD. In privința lucrărilor de mentenanța, acestea vor viza in principal schimbarea tuturor furtunurilor plutitoare si submarine. (Sursa: comunicat societate)Norofert Preț curent 5.72 RON ( -1.04% ) MCap 98MConducerea Norofert a informat piața, in cadrul comunicatului din 8 August 2023, despre semnarea unui memorandum cu Manaseer Fertilizers&Chemicals, cel mai mare producător de inputuri si de fertilizanți convenționali din Iordania. Obiectul memorandumului li constituie distribuirea de către Manaseer a inputurilor agricole produse de Norofert pe toate piețele la care are acces cat si achiziționarea de către Norofert a materiei prime produsa de compania iordaniana. (Sursa: comunicat societate)Obligațiuni Autonom Services 2024 Preț curent 97.00 EUR (0.00% ) MCap 1.94MAgenția internaționala de rating de credit, Fitch, a revizuit perspectiva Autonom Services din Stabila in Pozitiva, afirmând ratingul B+ pentru emisiunile pe termen lung. Pentru datoriile negarantate cu rang prioritar („senior unsecured debt”), Fitch a afirmat ratingul Autonom la B/RR5. Ratingul de nivel B denota o investiție cu pronunțat caracter speculativ, capacitatea de plata a emitentului fiind vulnerabila la deteriorarea activității si a mediului economic. Autonom Services este prezenta la BVB prin doua emisiuni de obligațiuni, denominate in EUR, având simbolurile de tranzacționare AUT24E si AUT26E. (Surse: comunicat societate;Fitch Ratings)Siemens Energy Ag Preț curent 14.640 EUR ( -5.88% ) MCap 10.5BSiemens Energy a declarat ca problemele descoperite in luna iunie la turbinele sale eoliene o vor costa 2.2 mld. EUR. Valoarea acestor costuri se situează mult sub cele mai pesimiste estimări. Totuși, costurile vor duce pierderea neta a companiei la 4.5 mld. EUR, de șase ori mai mare decât pierderea neta din anul 2022. (Sursa: Reuters)Biontech Se Preț curent 106.75 USD ( -0.49% ) MCap 24.3BBioNTech a anunțat reducerea bugetului de dezvoltare de noi medicamente in acest an, după ce veniturile trimestriale au fost afectate de o scădere a cererii de vaccinuri COVID19. Astfel, bugetul de cercetare si dezvoltare, preconizat pentru acest an, a fost redus la o valoare cuprinsa intre 2 si 2.2 mld EUR de la 2.4 - 2.6 mld. EUR cat era prevăzut anterior. Anul trecut, aceasta categorie de cheltuieli s-a ridicat la 1.54 mld. EUR. Compania a reafirmat ca se așteaptă ca veniturile din vânzările vaccinului COVID19 sa ajungă la 5 mld. EUR in 2023, fata de 17.2 mld. EUR in 2022, așteptându-se la un nou impuls odată cu începerea campaniei de vaccinare din toamna. (Sursa: Reuters)Fuelcell Energy Preț curent 1.890 USD ( -5.03% ) MCap 768M P/E -6.001Energy Fuels a raportat, pentru T2 2023, o pierdere neta de 0.03 USD/acțiune sau 4.9 mil. USD – mai rău decât așteptările pieței. Veniturile companiei pentru aceasta perioada au fost de 6.9 mil. USD, cu 6% mai mari fata de T2 2022 si cu aproape 1 mil. USD peste estimările analiștilor. Compania s-a remarcat, însă, printr-o poziție solida a numerarului si echivalentelor de numerar, care au totalizat 35.6 mil. USD, un nivel al datoriilor egal cu zero, dar si realizarea unor progrese semnificative in producția de uraniu si metale rare. (Surse: Seekingalpha;Energyportal)Berkshire Hathaway Inc Preț curent 361.71 USD (3.35% ) MCap 790BBerkshire Hathaway, compania renumitului investitor Warren Buffett, a raportat pentru T2 2023 un profit operațional care a depășit, pentru prima oara in istoria companiei, 10 mld. USD. Compania lui Buffett a înregistrat, de asemenea, un profit net de 35.9 mld. USD in al doilea trimestru, reflectând câștigurile nerealizate din investiții in companii precum Apple, care a înregistrat o creștere a prețului acțiunilor de 17.6% in trimestrul respectiv. In urma rezultatelor, cotația acțiunilor a stabilit un nou record, marcând o creștere de 2.7% in tranzacțiile dinaintea deschiderii pieței. (Sursa: Reuters)