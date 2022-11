România atinge un ”record absolut” privind rezervele de gaze naturale. Virgil Popescu: ”Nu vom avea probleme în această iarnă”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, luni, ca au fost inmagazinati deja peste 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut.

"Am depasit 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in depozite! Record absolut! Astazi, 7 noiembrie, avem in depozite gaze naturale in procent de 97,75% - 3000,7 milioane metri cubi", a anuntat, luni, ministrul energiei,.Popescu a reiterat ideea ca Romania nu va avea in aceasta iarna probleme cu furnizarea gazului."Da, repet: NU vom avea probleme cu gazele in aceasta iarna. Populatia si economia nu vor avea de suferit", a adaugat ministrul.Uniunea Europeana si-a propus sa umple spatiile de stocare pana la 80% din capacitate pana la 1 noiembrie, pentru a oferi un tampon pentru lunile de iarna, cand cererea este maxima.