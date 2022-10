România are stocuri de 99% pentru curent electric la iarnă. Ministerul Energiei: ”Nu întrevedem opriri”

Secretarul de stat in Ministerul Energiei Dan Dragan a precizat ca stocurile de iarna, asa cum ele au fost definite, sunt in proportie de peste 99% realizate si nu exista o problema in asigurarea continuitatii in furnizarea carbunelui necesar pentru producerea energiei electrice.

"Nu intrevedem opriri sau alte aspecte care sa puna furnizarea energiei electrice catre consumatorii casnici sau consumatorii industriali intr-un moment de necesitate de a face reduceri si eficientizare ale consumului", a adaugat el."In Romania, prin mixul energetic echilibrat pe care il are se bazeaza, in proportie de 20% pe productia de energie electrica ce are la baza folosirea resurselor fosile. Aici ne referim in principal la Complexul Energetic Oltenia care foloseste lihnitul extras in carierele pe care le opereaza. Stocurile de iarna, asa cum ele au fost definite, sunt in proportie de peste 99% realizate. Nu avem o problema pentru asigurarea continuitatii in furnizarea carbunelui necesar pentru producerea energiei electrica. Folosim in acest moment toate resursele necesare pentru a echilibra sistemul energetic national si pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta si rezilienta a acestuia. Nu intrevedem opriri sau alte aspecte care sa puna furnizarea energiei electrice catre consumatorii casnici sau consumatorii industriali intr-un moment de necesitate de a face reduceri si eficientizare ale consumului. Nu exista acest scenariu in acest moment", a declarat Dan Dragan, intrebat la finalul sedintei de vineri a Executivului, ce inseamna decizia luata in CSAT de a fi folosite toate rezervele de carbune pentru producerea energiei electrice.Acesta a mai spus ca "minele se afla in proces de operare"."Ele sunt operate de catre Complexul Energetic Oltenia. Nu exista proces de inchidere al acestora, mai ales in actuala conjuctura regionala, si exploatarea lor continua conform analizei tehnice si comerciale a companiei. Tot ceea ce este necesar sa fie in functiune si in exploatare pentru a asigura rezilienta si functionarea in conditii satisfacatoare si normale a sistemului energetic national va fi in functiune", a completat Dragan.