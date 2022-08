Supraviețuiesc, nu trăiesc. Românii care se descurcă din șomaj sau ajutor social

Multi romani sunt departe de conceptul de trai decent. Pentru ei, fiecare luna este o lupta pentru supravietuire din bruma de bani primita de la stat. Unii si-ar dori sa munceasca pentru a-si asigura traiul, dar nu au unde. Ei sunt somerii Romaniei, peste 220.000.

Altii, asteapta luna de luna postasul sa le aduca cateva sute de lei pomana de la stat.Sunt romanii care supravietuiesc doar cu ajutorul social. Am analizat datele a doua institutii (ANPIS si ANOFM) care se ocupa de aceste categorii sociale pentru a vedea cum arata cealalta fata a Romaniei.Cati romani incaseaza venitul minim garantat?Statisticile Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala arata ca, la cea mai recenta raportare, in luna iunie 2022, erau 153.874 de beneficiari de venit minim garantat in Romania. Pentru acestia, statul a platit 41.487.513 de lei, suma medie incasata fiind de 269,62 de lei.Acestia sunt banii cu care un asistat social trebuie sa se descurce o luna intreaga.Numarul beneficiarilor de ajutor social a scazut de la inceputul acestui an. Datele arata ca in luna ianuarie 2022 erau 159.335 de beneficiari, in primavara ramasesera 157.751 de beneficiari (luna aprilie), iar acum numarul celor care incaseaza lunar venitul minim garantat a scazut sub 154.000.Raportat la luna iunie 2022, cei mai multi asistati social erau in judetele Dolj- 9.744 beneficiari, Bacau- 8.831 beneficiari, Buzau- 7.711 beneficiari, Teleorman- 7.231 beneficiari si Vaslui- 7.056 beneficiari.Printre ei se afla romanii care nu au posibilitatea de angajare, din cauza unor probleme de sanatate, dar si cei care nu vor sa munceasca si se multumesc doar cu banii dati de stat.Numarul somerilor, in crestereO alta categorie vulnerabila o reprezinta somerii, in numar din ce in ce mai mare. Acesta este doar inceputul, spun specialistii. Asta pentru ca, in conditii de criza si cu masuri fiscale ce sufoca mediul de afaceri, in urmatoarele luni trebuie sa ne asteptam la o crestere a ratei somajului.Datele ANOFM arata ca la sfarsitul lunii iunie 2022, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 2,55%. Concret, vorbim de 222.712 de someri, un numar mai mare decat cel inregistrat la finalul lunii mai.Din totalul somerilor inregistrati, 37.701 au fost someri indemnizati si 185.011 someri neindemnizati.Cei mai multi romani ramasi fara loc de munca provin din mediul rural, iar categoriile de varsta cel mai puternic afectate sunt 40-49 de ani -55.310 someri