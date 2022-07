Românii se tem să mai cumpere case și terenuri. Criza și dobânzile mari la credite, principalele motive

Apetitul romanilor pentru achizitii imobiliare a scazut in ultima luna. Cresterea inflatiei, scumpirile si majorarea dobanzilor la credite, la care se adauga lipsa de predictibilitate, sunt factorii principali ai reducerii numarului tranzactiilor.

Putini sunt cei care se mai aventureaza sa se imprumute sau sa-si cheltuie economiile pentru o casa, un teren sau un apartament.Tranzactiile imobiliare, in scadereAgentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a publicat statistica aferenta lunii iunie in privinta tranzactiilor incheiate in Romania.Astfel, datele arata ca in luna iunie 2022 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 52.946 de imobile, cu 11.660 mai putine fata de luna mai.Scaderea este una brusca si semnificativa. In luna mai 2022 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 64.606 de imobile. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul tranzactiilor in luna iunie este cu 1.835 mai mic si fata de perioada similara a anului 2021.Avand in vedere contextul economic actual, romanii nu mai au curaj sa isi asume achizitii care sa-i lase cu datorii in banca pe zeci de ani. Nici cei care au facut economii, nu se mai grabesc sa cheltuie banii.De altfel, specialistii recomanda rabdare si cumpatare. 2022 va fi un an cu o cerere mai mica pe piata imobiliara. Motivele sunt reprezentate de scumpirile din piata, inflatia galopanta, dar si dobanzile fluctuante la credite. Si este abia inceputul, avand in vedere ca, BNR a majorat saptamana aceasta dobanda cheie pana la 4.75%.Desi scopul BNR este diminuarea inflatiei, efectele vor fi resimtite de populatie prin scumpirea creditelor si cresterea ratelor.Masura va duce la cresterea ROBOR si IRCC, iar asta se traduce in dobanzi chiar duble.Judetele cu cele mai multe tranzactii in iunie 2022Potrivit statisticilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate in Bucuresti - 10.616, Ilfov - 3.495 si Brasov - 2.714.Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Calarasi - 292, Covasna - 309 si Teleorman - 313. Judetele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole luna trecuta sunt: Dolj - 1.005, Buzau - 713 si Braila - 555.