România va produce pulberi și explozibil în parteneriat cu o companie din Coreea de Sud. Romarm vrea să devină furnizor global

Romania va produce sisteme militare terestre, pulberi si explozibil in urma semmnarii unui memorandum intre Compania Nationala Romarm S.A. si Hanhwa Aerospace din Coreea de Sud.

Ministrul Economiei, Florin Spataru, va sustine luni o conferinta de presa ca urmare a semnarii Memorandumului de Intelegere pentru cooperare industriala dintre Compania Nationala Romarm S.A. si Hanhwa Aerospace in vederea producerii in Romania a unor sisteme militare terestre, a pulberilor si explozibilor, a anuntat Ministerul Economiei.Conform sursei citate, Memorandumul de Intelegere dintre cele doua companii deschide perspective pentru Romarm de a exporta produse si servicii la nivel global, avand posibilitatea sa devina unul dintre furnizorii europeni ai companiei Hanwha.La conferinta vor participa ministrul Economiei, Florin Spataru, Rim Kap-Soo, ambasadorul Republicii Coreea in Romania, presedintele si CEO-ul companiei Hanwha Aerospace, Jaeil Son si reprezentanti ai Companiei Nationale Romarm S.A.