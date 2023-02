Rusia rezistă cu brio sancțiunilor economice internaționale după un an de război. Cum a reușit asta

Spre deosebire de România, unde avem mai mult discuții decât realizări cu privire la investițiile publice, în Rusia, țară supusă unor aspre sancțiuni economice, cheltuielile de capital au crescut cu 6% în 2022.

Veniturile obținute de Federația Rusă din exportul de mărfuri, cu precădere de materii prime, între care se evidențiază petrolul și gazele naturale, au fost canalizate către finanțarea investițiilor pentru susținerea economiei.Iar sancțiunile impuse de Occident nu au reușit să aducă o diminuare a veniturilor Rusiei obținute din vânzarea de petrol și gaze naturale, din contră, acestea au crescut.Previziunile inițiale, eronateExporturile uriașe de mărfuri au canalizat capitalul în cuferele guvernului și ale companiilor, alimentând o creștere a investițiilor în afaceri care a fost fără precedent în timpul contracțiilor economice anterioare și s-a dovedit crucială pentru a alimenta efortul de război în anul de după invazia Ucrainei, scrie Bloomberg.Companiile mari și mici au cheltuit pentru a înlocui echipamente și software străine sau au canalizat bani în construirea de noi lanțuri de aprovizionare pentru a ajunge pe piețe alternative.În fața previziunilor inițiale pentru o scădere de până la 20% a cheltuielilor de capital, Rusia a văzut în schimb o creștere cu 6% în 2022.Veniturile din petrol, plus 20%La un an de la începutul războiului, comerțul Moscovei cu petrol este mai proftabil ca niciodată. Pentru tot anul 2022, Rusia a reușit să-și crească producția de petrol cu 2% și să crească veniturile din exportul de petrol cu 20%, la 218 miliarde de dolari, potrivit estimărilor guvernului rus și Agenției Internaționale pentru Energie - AIE.Câștigurile Rusiei au fost ajutate de o creștere generală a prețului petrolului după începutul războiului și de creșterea cererii după ridicarea restricțiilor impuse de pandemie.De aceste tendințe au beneficiat și giganții petrolieri occidentali precum Exxon Mobil și Shell, care au raportat profituri record pentru 2022.Veniturile din gaze naturale, plus 80%Rusia a strâns, de asemenea, 138 de miliarde de dolari din gazele naturale, o creștere de aproape 80% față de 2021, deoarece prețurile record au compensat reducerile fluxurilor către Europa, scrie The New York Times.Volumele de export ale principalului tip de țiței din Rusia și-au revenit, de asemenea, după o ...citeste mai departe despre " Rusia rezistă cu brio sancțiunilor economice internaționale după un an de război. Cum a reușit asta " pe Ziare.com