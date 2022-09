Noile salarii ale primarilor după majorarea de 10%. Cât vor încasa edili precum Emil Boc, Olguța Vasilescu sau Nicușor Dan

Camera Deputaților a votat, marți, 27 septembrie, majorarea salariilor din administrația locală, de care vor beneficia primarii, viceprimarii, președinții de Consilii Județene și vicepreședinții, precum și angajații din administrațiile locale.

Potrivit modificărilor propuse, salariile primarilor și viceprimarilor se vor majora cu aproximativ 10%. Dintre aleșii locali, cel mai mult vor câştiga primarul general, cei de sector și cei ai municipiilor reședință de județ care vor lua cu aproape două mii de lei în plus.Primarii de orașe vor avea peste 1.650 de lei în plus, iar cei din comunele cu peste 50 de mii de locuitori vor avea un salariu brut de 12.480 de lei.Primarul general al Capitalei - 20.800 de lei brut actual / 23.000 de lei brut va avea după adoptarea ordonanței - 2.200 de lei în plus;Primar municipiu reședință de județ sau primari ai sectoarelor din București - 18.720 de lei brut actual / 20.700 de lei brut după adoptarea ordonanței - 1.980 de lei în plus. În această categorie se încadrează primari precum Emil Boc, Olguța Vasilescu, Dominic Fritz sau Mihai Chirica.Primar de oraș cu peste 100.000 de locuitori - 15.600 de lei în prezent / 17.250 de lei după adoptarea ordonanței - 1.650 de lei în plus;Primar de comună cu între 20.000 și 50.000 de locuitori - 12.480 de lei brut în prezent /13.800 de lei brut după adoptarea ordonanței - 1.320 de lei în plus, potrivit calculelor Știrile ProTV.Nicușor Dan, primarul Capitalei, a declarat miercuri, 28 septembrie, că "nu e oportun în acest moment" să fie majorate salariile primarilor. De asemenea, USR a anunțat, în plen, că va ataca la Curtea Constituțională legea. S-au înregistrat 168 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă şi 4 abţineri.