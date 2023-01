Angajații din România care bat inflația. O ramură a industriei a mărit salariile cu 22,2%, depășind rata de devalorizare a leului

Avansul inflatiei "inghite" incet cresterile salariale real pozitive, dar mai exista cateva ramuri ale industriei unde angajatii n-ar trebui sa se simta loviti de criza costului vietii.

Datele prezentate in cursul acestei saptamani de Institutul National de Statistica (INS) prezinta situatia "competitiei" intre inflatie si salarii.Informatiile INS sunt valabile pentru trimestrele 3 si 4 din 2022.O analiza a portalului cursdeguvernare.ro arata ca salariul mediu net din Romania a crescut in noiembrie 2022 cu 13,6% fata de aceeasi luna a anului precedent, pana la 4.141 de lei.Cum inflatia din aceeasi perioada a fost de aproape 17%, reiese ca salariul mediu real de la nivel national a inregistrat o dinamica negativa, de -3,2%.In octombrie 2022, salariul mediu net crescuse cu 13,1%, dar cu 2,2% sub nivelul inflatiei. Temperarea relativa a inflatiei din octombrie a facut ca procentul romanilor a caror salarii au avut o dinamica reala pozitiva sa urce la 38,9%.Cresterile salariale raportate la rata inflatiei in lunile octombrie-noiembrie 2022Domenii precum comertul sau contructiile nu au facut fata, prin majorarea salariilor, devalorizarii cauzate de inflatie.Cu toate acestea, exista o ramura a industriei care a inregistrat cresteri salariale cu cateva procente mai mari decat rata inflatiei. Cele mai importante majorari s-au inregistrat in randul angajatilor din industria alimentara, avand un avans de 22,2% al salariului real.Castigurile nete mai mari au fost posibile pentru angajatii din industria alimentara in urma introducerii unor facilitati fiscale (scutirea de la plata impozitului pe venit, a CASS, reducerea CAS cu 3,75% si introducerea salariului minim brut de baza de 3.000 de lei).O dinamica pozitiva similara s-a inregistrat si in agricultura, industria chimica, activitati de editare sau minerit (conform graficului de mai sus). ...citeste mai departe despre " Angajatii din Romania care bat inflatia. O ramura a industriei a marit salariile cu 22,2%, depasind rata de devalorizare a leului " pe Ziare.com