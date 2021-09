Cu cât se vor scumpi alimentele după creșterea prețului la energie

Creşterea preţului la energie, dar şi alţi factori vor provoca scumpiri ale alimentelor în medie cu 10-12% în următoarele luni, însă unele produse, precum preparatele din carne de porc, lactatele şi pâinea, vor înregistra creşteri mai mari de preţuri comparativ cu media, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară Sindalimenta, Dragoş Frumosu.

"Fără discuţie vor fi scumpiri ale alimentelor, vizavi de creşterile de preţ la energie electrică şi la gaze, care sunt în urma liberalizării preţurilor şi absenţei măsurilor luate de Guvern. Liberalizarea s-a produs de ceva timp, era de aşteptat că preţurile (la energie, n.r.) vor creşte şi, chiar dacă am primit anumite garanţii, este evident că în momentul de faţă lucrurile nu stau deloc bine.Este evident că majorarea cu aproape 100% a preţului la energie electrică, creşterea la gaze, inclusiv creşterea preţului la combustibil din ultima perioadă, şi pe fondul secetei de anul trecut, care a debusolat puţin zona de cereale, pandemia, care a condus la anumite măsuri de protecţie luate de unele ţări membre ale UE pentru populaţie, sigur că alimentele se vor scumpi, pentru că noi importăm foarte multă materie primă. Importăm inclusiv lapte 20-25% (din consum, n.r.), importăm carne de porc aproape 70%, importăm şi carnea de vită, deci depindem de toate aceste lucruri, depindem şi de cursul valutar, care s-a depreciat şi el", a afirmat Dragoş Frumosu pentru Agerpres.Liderul sindicatelor din industria alimentară a apreciat că este posibil ca preţul cărnii de porc şi al pâinii să crească cu aproape un sfert, iar produsele lactate să se scumpească cu 15%."Eu cred că vom avea o creştere medie de 8-10% a preţurilor alimentelor, în maximum 3 luni, cu creşteri mai mari pe alte zone: la carnea de porc şi la preparate de porc cred că vom avea o creştere de 20-25%.În ceea ce priveşte procesatorii, ei au încercat să ţină preţul în loc, nu au avut câştiguri mari. Şi preţul grâului de panificaţie a început în ultima perioadă să crească, a crescut cu vreo 30 de euro pe tonă în ultima perioadă şi dacă ţinem cont că sectorul de panificaţie are un consum mare de energie electrică, fiindcă majoritatea cuptoarelor sunt electrice, nu poţi să te aştepţi la altceva (decât la scumpiri, n.r.). Este firesc ca fenomenul acesta să vină foarte repede, inclusiv din