Cu cât s-a scumpit un litru de motorină din ianuarie până acum. "Minciuna oficială este că nivelul de viață crește în România"

În România, prețurile au crescut atât la alimente, cât și la utilități.Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, a scris, într-o postare pe Facebook, că în ultimul an s-au scumpit motorina, RCA și facturile, însă salariile nu au crescut.„Istoria ultimului an pe scurt.Motorină: de la 4,17 la 6,00 lei.RCA anual: de la 340 la 830 lei.Factura de gaz: de la 50 la 203 lei.Salariul: 0 (zero) lei în plus față de septembrie 2020.Dar România se dezvoltă și nivelul de viață crește (minciuna oficială)", a transmis Ciprian Mihali.Indicele global al prețurilor la produsele alimentare a continuat să crească în luna mai, pentru a 12-a luna consecutiv, atingând cel mai ridicat nivel de după luna septembrie 2011, a anunțat joi, 7 septembrie, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.În luna mai 2021, acest indice a crescut până la 127,1 puncte, de la o valoare de 121,3 puncte în luna aprilie (o cifra revizuită ușor în sus față de valoarea inițială de 120,9 puncte).Creșterea mare în doar o lună a fost stimulată în primul rând de avansul prețurilor la cereale, care au înregistrat o majorare de 6% comparativ cu luna aprilie și una de 36,6% în ritm anual. În interiorul acestei categorii, prețurile la porumb au fost în frunte, cu un avans de 89,9% comparativ cu luna mai a anului trecut.De asemenea, prețul uleiurilor vegetale a crescut cu 7,8% în luna mai, în principal ca urmare a majorării cotațiilor la uleiul de palmier, în contextul unei creșteri modeste a producției în Asia de Sud-Est, în timp ce cotațiile la uleiul de soia au fost influențate de perspectivele unei cereri mondiale robuste din partea producătorilor de biodiesel.Prețurile la zahăr au crescut cu 6,8%, în mare parte că urmare a îngrijorărilor cu privire la producția scăzută din Brazilia, cel mai mare exportator mondial de zahăr, susține FAO. În paralel, prețurile la carne au crescut cu 2,2% comparativ cu luna aprilie iar prețurile la lactate au înregistrat un avans de 1,8%.